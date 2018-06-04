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İnsansız kara aracı göreve hazır

Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan insansız araçlara bir yenisi ekleniyor. Uzaktan Kumandalı Atış Platformu'nun (UKAP) ilki sıcak bölgelerde görev yapabilecek yetkinliğe ulaştı

04 Haziran 2018 Pazartesi 12:57
İnsansız kara aracı göreve hazır

Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan insansız araçlara bir yenisi ekleniyor. Uzaktan Kumandalı Atış Platformu'nun (UKAP) ilki sıcak bölgelerde görev yapabilecek yetkinliğe ulaştı. Türk savunma sanayisi firmaları, Savunma Sanayi Müsteşarlığının koordinasyonunda güvenlik güçlerinin kullanımına yeni ürünler sunuyor, mevcut ürünlerin kabiliyetlerini artırıyor.

Bu kapsamda, Katmerciler tarafından geliştirilen ve ASELSAN'ın silah sistemiyle donatılan UKAP, başarıyla sonuçlanan hareketli atış testlerinin ardından göreve hazır hale getirildi. Her tür zorlu koşulu içeren saha testlerine tabi tutulan UKAP'ın hareket performansı ve atış kabiliyeti talepler doğrultusunda geliştirildi. Bu çalışmalarda kara kuvvetleri, emniyet, jandarma gibi kurumların yorum, öneri ve görüşleri de dikkate alındı.

Çalışmalar sonunda insansız kara araçlarından ilki operasyonel olarak görev yapabilecek düzeye ulaştı. UKAP, Katmerciler tarafından geliştirilen ana platform ve ASELSAN'ın SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi'nden oluşuyor. Araç, uzaktan kontrol fonksiyonuyla sıcak çatışma alanlarında görev yapabilecek. Araç sahip olduğu özelliklerle karakollarda, şehir içi veya dışındaki operasyonlarda personelin güvenliğini azami düzeyde korunmasına katkıda bulunacak. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, 20'den fazla platformun Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceğini açıklamıştı. AA

Anahtar Kelimeler:
Insansız Kara Aracı
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