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İnternet hızında Türkiye geri kaldı

İngiliz araştırma şirketi Cable, 200 ülke üzerinde yaptığı hız testleri ile dünyanın en hızlı internetine sahip ülkelerini ortaya koydu

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:46
İnternet hızında Türkiye geri kaldı

İngiliz araştırma şirketi Cable, 200 ülke üzerinde yaptığı hız testleri ile dünyanın en hızlı internetine sahip ülkelerini ortaya koydu. Dünya genelinde yapılan hız testlerinde Avrupa ülkelerinin önde olduğu görüldü. Güneydoğu Asya’nın gelişmiş ülkelerinden Singapur, 60 Mbps yüksek internet hızıyla dünya genelinde birinci olurken onu; İsveç, Danimarka ve Norveç gibi Kuzey Avrupa ülkeleri izledi.

Listeye, İleri teknoloji ülkesi Amerika 25.86 Mbit ile 20’inci,Türkiye ise 4.90 Mbit/sn hız ile 91’inci sıradan girdi. Listenin son sırasında ise 0.31 Mbit/sn ile Yemen yer aldı. Araştırmaya göre 5 GB büyüklüğünde bir HD çözünürlükteki filmin liste başındaki Singapur’daki indirilme süresi 11 dakika 18 saniye olurken, listenin sonunda yer alan Yemen’de ise bu sürenin 36 saat 52 dakika 20 saniye olduğu saptandı.

Avrupa sıralamasında İsveç, Danimarka, Norveç, Romanya, Belçika, Hollanda, Macaristan, İsviçre, Litvanya, Estonya internetin en hızlı olduğu ilk on ülke oldu. Fransa 14’üncü, Almanya 16’ncı, İngiltere 22’inci, İtalya ise 26’ıncı sırada yer aldı. Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Nijer, Suriye, Moritanya, Gine, Somali, Türkmenistan ve Doğu Timor ise internet hızının en yavaş olduğu ülkeler olarak tespit edildi. HABER MERKEZİ
 

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InternetHız
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