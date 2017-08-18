İnternet kullanımı artıyor

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Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), nisan ayında gerçekleştirilen "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, nisan ayı itibarıyla bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundakilerde sırasıyla yüzde 56.6 ve yüzde 66.8 oldu. Bu oranlar geçen yıl yüzde 54.9 ve yüzde 61.2 olarak kayıtlarda yer almıştı. Bilgisayar kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 65.7, kadınlarda yüzde 47.7 olarak gerçekleşti. İnternet kullanım oranları ise aynı yaş grubunda erkeklerde yüzde 75.1 iken kadınlarda yüzde 58.7 oldu. Türkiye'de 10 haneden 8'i internet erişim imkanına sahip bulunuyor. Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı nisan itibarıyla yüzde 80.7'yi buldu. Bu oran geçen yıl yüzde 76.3 çıkmıştı. Genişbant internet erişim imkanına sahip haneler, nisan itibarıyla yüzde 78.3'e ulaştı.

İnternetten alışveriş de yapılıyor

Nisan itibarıyla internetten kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı yüzde 24.9 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 20.9 olarak araştırmaya yansımıştı. İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin Nisan 2016-Mart 2017 döneminde yüzde 62.3'ü giyim ve spor malzemesi, yüzde 25.3'ü ev eşyası (Mobilya, oyuncak, beyaz eşya, gibi tüketici elektroniği hariç) satın aldı. Aynı dönemde bireylerden yüzde 24.1'i seyahat bileti alarak araç kiralarken, yüzde 21.9'u gıda maddeleriyle günlük gereksinimlerin ve yüzde 19'u da elektronik araçların (cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı gibi) satın alımını gerçekleştirdi.