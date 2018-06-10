İnternet satışlarına Ramazan dopingi

Ramazan ayında başta gıda ve içecek olmak üzere internetten yapılan alışverişlerde geçtiğimiz seneye göre iki katı aşkın artış yaşandı. Tüketiciler bu sene sıcak havaların da etkisiyle eksiklerini online alışverişle tamamladı. Kendi alışverişlerinin yanı sıra, çalışanlarını sevindirmek isteyen şirketler kumanya siparişlerini yine çoğunlukla internet üzerinden vermeyi tercih etti. İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmak isteyen tüketiciler özellikle her bütçeye uygun şekilde hazırlanan Ramazan kolilerine yoğun ilgi gösterirken, hayata geçirilen kampanyalar kapsamında Kızılay'a ramazan kolisi bağışı da online alışverişte ilgi gören ürünler arasında yer aldı. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan da Ramazan ayı öncesi ve ay içinde en çok 'Tüketim ve Gıda' kategorisinden alışveriş yapıldığına işaret ederek, ardından gelen kategorinin ağız ve diş sağlığı ürünlerinin sayıca üstünlüğüyle 'Sağlık ve Güzellik' olduğunu söyledi.

Migros Ticaret AŞ E-Ticaret İşbirimi Direktörü Rıza Gürler ise, "Ramazan'ın etkisi Migros Sanal Market siparişlerinde yaklaşık 1 hafta önceden hissedilmeye başlandı. Mayıs ayında satışlarımızda bir sene önceye göre yüzde 50 oranında bir artış yaşadık" dedi. AA