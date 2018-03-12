'İnternet vergi dairesi' kullanıcıları iki kat arttı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, 1999 itibarıyla mükelleflere işlemlerini internet aracılığıyla hızlı ve kolay yapma imkanı tanıyan "internet vergi dairesi" uygulamasından yararlanan kullanıcı sayısı son 5 yılda yüzde 100 artış gösterdi.

İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı, 2013'te 1 milyon 844 bin 197 iken bu rakam 2017'de 3 milyon 705 bin 566'ya yükseldi.

Söz konusu uygulama ile mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, şifre ve parola almak suretiyle, internet vergi dairesince sunulan hizmetlerden yararlanabiliyor. Bunun yanında mükelleflere TC kimlik numarası ile giriş imkanı sağlanarak, mükellefiyet gerektirmeyen hizmetlerden de yararlanma imkanı sunuluyor.



Mükelleflere, yükümlülüklerini yerine getirirken işlemlerini kolay ve kısa sürede yapabilmelerini sağlayacak bilgi ve uygulamalar sunan GİB internet sayfası da 2017 yılında 18,9 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Vergi mevzuatı ve uygulamaları, güncel değişiklikler ve yenilikler, bilgilendirme rehberleri, internet vergi dairesi hizmetleri, borç sorgulama ve ödeme, e-beyanname, e-fatura, e-defter gibi elektronik işlemlerle talep ve önerilerin iletilebileceği Mükellef Geri Bildirim Sistemi internet sitesinde sunulan hizmetler arasında yer alıyor. AA