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İnternette RTÜK denetimine girdi

İnternet yayınlarına Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

22 Şubat 2018 Perşembe 15:51
İnternette RTÜK denetimine girdi

Tasarıyla ilgili yapılan görüşmelerde, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, “Bu şekilde sınırlamaların ölçülülük ilkesine uygun olması lazım. Anayasaya tamamen aykırı olan inanılmaz bir takım düzenlemeler yapıyorsunuz” derken, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Teknoloji akıp gidiyor, biz 4. Murat dönemindeki yasaklarla teknolojiyle mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Maliye Bakanı Ağbal ise vekillerden sonra yaptığı açıklamada, “Söylediğiniz endişeleri giderecek ne var, bakalım. İyileştirilebilecek alanlar varsa iyileştirelim. Yayıncılığın kısıtlanması gibi bir anlayışımız yok. Kurallı, kaideli bir piyasa faaliyeti varsa, herkes aynı kurallara tabii olmalı diyoruz” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
InternetRTÜKNaci Ağbal
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