İpi Erdoğan göğüsledi... İnce yenilgiyi kabul etti

24 Haziran seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 52.5 ile yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu.

Muharrem İnce yüzde 30.7 oranında oy alırken, Selahattin Demirtaş yüzde 8.3, Meral Akşener ise yüzde 7.4 oyda kaldı. Bu sonuçla Cumhurbaşkanlığı sistemi resmen başlamış oldu.

Fiili koalisyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok konuşmasında koalisyona karşı başkanlık sistemini savunmuştu. Ancak, savunduğu sistem şimdi koalisyon getirdi!

Yeni sistem öncesi MHP ile ittifak yani bir koalisyon kuran AKP, muhalefete de getirdiği ittifak yasasıyla ittifak şansı verip “koalisyon” anlayışını pekiştirmiş oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre; yüzde 42.4 oy oranına ulaşan AK Parti 293 vekil, yüzde 22.7 oy alan CHP 146 vekil, yüzde 11.5 oy alan HDP 67 vekil, yüzde 11.2 oy ile MHP 49 vekil, yüzde 10 oy alan İyi Parti 45 vekil çıkardı.

Bu durum AK Parti'nin tek başına parlamentoda çoğunluğu elde edemediğini gösteriyor. MHP'nin desteğiyle ancak Cumhur İttifakı Meclis’te çoğunluğu sağlayabiliyor.

AK Parti'nin MHP'nin desteği olmadan hiçbir yasa çıkaramayacagı bu dönem fiilen bir koalisyon döneminin başladığını gösteriyor.

Erdoğan: Bu bir demokrasi zaferi

Seçimden sonra ilk konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerini "demokrasi zaferi" olarak niteledi. Erdoğan şöyle konuştu:

"24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Seçimin gayri resmi sonuçları belli oldu, buna göre milletimiz bize cumhurbaşkanlığını ve yürütme görevini verdi. Aynı zamanda AK Parti ve MHP'ye Meclis çoğunluğunu vererek yasama konusunda büyük yetki verdi. Şahsıma, partime ve ittifakımıza oy veren kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm oy kullanma hakkına sahip olan kardeşlerime özellikle bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum."

İnce yenilgiyi kabul etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin olarak "Tabii ki adil bir yarış değildi, ama Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum" dedi.

FOX TV'den İsmail Küçükkaya'nın Whatsapp'ta sorularını yanıtlayan İnce, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına ilişkin olarak bugün açıklama yapacağını duyurdu. Muharrem İnce'nin bugün saat 12'de bir açıklama yapması bekleniyor.