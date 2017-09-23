Irak Genelkurmay Başkanı Ankara'da

Irak'tan Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşti. Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, Türkiye'ye gelerek mevkidaşı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile görüştü.

Ganimi, Genelkurmay Karargahı'nda Orgeneral Akar tarafından askeri törenle karşılandı.

Akar ile Ganimi Genelkurmay Karargahı'nda görüştü. İki genelkurmay başkanının gündeminde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik alınacak tedbirler ve terörle ortak mücadele konuları vardı.