Irak Meclisi'nden Barzani'ye şok

Şii Ulusal Koalisyonu milletvekillerinden Ali Safi, "Meclis, Irak Kürdistan referandumunu oy çokluğuyla reddetti" dedi. Safi, karara karşı çıkan Kürt milletvekillerinin de oturumu terk ettiğini ifade etti.

Milletvekili Muhammed el Karbuli de Kürt milletvekilleri oturumu terk etti ancak referandumun reddi kararı çoğunluğun kararı ile geçti" diye konuştu. 328 sandalyeli mecliste yapılan oturuma 168 milletvekili katıldı.

Meclis, Irak hükümetini de ülkenin bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri almakla ve Kürt siyasi liderlerle 'ciddi diyalogu' başlatmakla görevlendirdi. Milletvekili Muhammed el Karbuli de "Kürt milletvekilleri oturumu terk etti ancak referandumun reddi kararı çoğunluğun kararı ile geçti" diye konuştu.

Öte yandan Rus gazeteci Andrey Ontikov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenleyeceği referandum kararının ABD’ye ait olduğunu söyledi. Rus gazeteci, “Kısa süre sonra IKBY'de bağımsızlık referandumu yapılacak. Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin kontrol ettiği bölgelerde de yerel seçimler yapılacak. Bu adımların, Suriye ve Rusya'nın terörle mücadele alanındaki başarıları karşısında ABD'nin desteğiyle atıldığından hiç şüphem yok" dedi.