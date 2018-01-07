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İran Baharı'nda ikinci deneme de fos çıktı

İran Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada 'İran halkının ve güvenlik güçlerinin dış güçler tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldiğini' duyurdu. İranlı yetkililer, eylemlerde yaklaşık 450 kişinin gözaltına alındığını ve tamamının yakında yargı önüne çıkarılacağını açıkladı.

07 Ocak 2018 Pazar 16:37
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İran Baharı'nda ikinci deneme de fos çıktı

İran Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada 'İran halkının ve güvenlik güçlerinin dış güçler tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldiğini' duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın sitesinde yayınlanan açıklamada İran halkının ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve iki yüzlü monarşi rejimleri tarafından çıkarılan kargaşanın İran halkı, istihbarat servisi ve polisi tarafından yenilgiye uğratıldığı belirtildi.

Al Akhbar gazetesinin aktardığına göre, İran Başsavcısı Cafer Montazeri de Kum'da yaptığı konuşmada ABD'nin Irak'ın Erbil ve Afganistan'ın Herat şehirlerinde eylemlerin kitleselleşmesine katkı sağlamak amacıyla merkezler açtığını söyledi.

İran'da düzenlenen bir gösteride konuşan hükümetin uzmanlar konseyi üyesi Ahmed Hatemi ise "İran halkı İsrail Başkanı Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleriyle konuşan yabancı ajanların sesini kesecektir" ifadesini kullandı.

 İranlı yetkililer, eylemlerde yaklaşık 450 kişinin gözaltına alındığını ve tamamının yakında yargı önüne çıkarılacağını açıkladı.

İran'da ekonomik gerekçelerle başladığı belirtilen eylemler 80'in üzerinde şehre ve kasabaya yayılmıştı.

Avrupalı yetkililer gösteri ve ifade hürriyetinin korunması eylemlere dönük polis şiddeti konusunda endişelerini dile getirmişti. ABD ise düzenlenen 'kitlesel' protestolara katılanları destekleme sözü vermişti.

Açıklamaların üzerine hükümete destek veren çok sayıda kişi de sokaklara çıkmış, ve 'karşı gösteri'ler düzenlemişti. Göstericiler 'dışarıdan müdahale'ye dikkat çekerek "ABD'ye ölüm, İsrail'e ölüm" sloganları atmıştı.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 08.01.2018 02:55
Anahtar Kelimeler:
Ruhaniİran
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