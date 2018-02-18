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İran'da ABD katliamı! Uçan tabutlarla yolculuk ediyorlar

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar, bir 'toplu katliama' daha yol açtı. İran'da dün düşen uçakta 66 kişi hayata veda etti. İranlı hava yolu şirketleri yaptırımlar yüzünden yeni uçak satın alamadığından ülkede son 39 yıl içinde 200'den fazla uçak kazası yaşandı, 2 bin kişi öldü

18 Şubat 2018 Pazar 13:58
İran'da ABD katliamı! Uçan tabutlarla yolculuk ediyorlar

RECEP BAHAR/İSTANBUL

İran'ın başkenti Tahran'dan kalkan ve başkentin 560 kilometre güneyindeki Yasuc'a giden 6'sı mürettebat 66 kişiyi taşıyan Aseman Havayolları'na ait yolcu uçağı İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinde düştü.

Uçak, Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'ndan yerel saatle 08.00'da kalktıktan 50 dakika sonra radardan kayboldu. Düşe uçak ATR 72-500 model İtalyan-Fransız ortak yapımı uçak çift motorlu turboprop (pervaneli) bölgesel yolcu uçağıydı.

Yerel basına konuşan acil durum hizmetleri sözcüsü Mücteba Halidi, uçağın İsfahan Eyalaeti'ndeki Semirom kenti yakınlarındaki dağlık bir bölgede düştüğünü doğruladı.

Aseman Havayolları halka ilişkiler müdürü Muhammed Tabatabai, "Bölgede yapılan aramadan sonra uçağın düştüğünü öğrenmiş bulunuyoruz. Maalesef bütün sevdiklerimiz bu olayda hayatlarını kaybettiler" dedi.

Acil durum hizmetleri sözcüsü Pir Hüseyin Kulivand ise uçakta yolcular arasında bir de çocuk olduğunu söyledi.

Acil Durum masası tarafından yapılan açıklamaya göre de kar ve fırtına nedeniyle helikopterlerin bölgeye sevk edilemediği, dağlık bölgede düşen uçağın aranmasıyla ilgili zeminden yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Mihr Haber Ajansı, Semirom valisine dayandırdığı haberinde arama-kurtarma helikopterlerinin yoğun sis nedeniyle olay yerine ulaşamadığını, kurtarma çalışanlarının karayoluyla bölgeye gitmeye çalıştığını belirtti.

Uçan tabutlarla yolculuk ediyorlar

İranlı hava yolu şirketleri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 1979'dan önce satın aldığı uçaklarla veya kullanılmış uçakları satın alma yoluyla hizmet vermek zorunda kalıyor.

Uçak filosu yenilenemediği için kaza riskinin artması, son 39 yıl içinde 200'den fazla uçak kazası yaşanmasına ve 2 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ülkenin milli havayolu İranAir’in filosunda bulunan uçaklardan en genci 22 yıllık! Şirketin filosundaki uzun menzilli Boeing 747 uçaklarının (2 adet Boeing 747-200, 3 adet Boeing 747-SP) yaş ortalaması ise 39!

Yeni uçak teslimatları 2022'de başlayacak

İran'da son yıllarda çok sayıda uçak kazası meydana geldi. Nükleer programı nedeniyle ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımlardan ötürü ülkenin uçak filosu oldukça köhneleşti. 2015 yılında İran ile Batılı ülkeler arasındaki anlaşma uyarınca bu yaptırımların çoğu kaldırılmıştı.

İranAir ve Mahan Air'in ardından ülkenin 3'üncü büyük havayolu şirketi olan Aseman, geçen yıl Haziran ayında 30'u opsiyonlu 60 adet Boeing 737 model uçak almak için anlaşma imzalamıştı.

Ülkenin en büyük havayolu şirketi İran Havayolları da Aralık 2016'da Airbus'tan 27 milyar dolar tutarında 100 uçak, Boeing'ten de liste fiyatı 16.6 milyar tutan 80 uçak satın almak için anlaşma imzalamıştı.

Söz konusu uçakların 2022'den itibaren teslim edilmesi planlanıyor ancak Trump yönetiminin bu teslimatları etkileyebilecek adımlar atması da muhtemel.

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İranTahranUçak KazasıABDYaptırım
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