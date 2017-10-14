ABD bölgede tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

Hedefte iran var.

Beyaz sarayda basın toplantısı düzenleyen Başkan Donald Trump ülkesinin İran stratejisini açıkladı.

Trump şimdi de İran krizi çıkarıyor

2015 yılında P5 + 1 ülkeleriyle iran arasında imzalanan nükleer anlaşmanın kötü bir anlaşma olduğunu ifade eden trump kongreye anlaşmayla ilgili ‘eksikliklerin’ giderilmesi talimatını verdiğini, bunun bir sonuca ulaşmaması halinde inisiyatif alarak anlaşmayı sonlandıracağını açıkladı.

"Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak o zaman anlaşma iptal edilecek" diyen Trump, İran Devrim Muhafızları'nı da 'teröre destek verdiği' iddiasıyla yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Nükleer anlaşmayı iptal etmekle tehdit etti

Buna göre ABD Kongresi 60 gün içinde Tahran’a yönelik yeniden yaptırım uygulanması ya da uygulanmaması konusunda bir karar verilecek. Kongre yaptırımları yeniden başlatma kararı alırsa, bu ABD’nin anlaşmadan çekilmesi anlamına gelecek.

İran'dan ABD başkanına sert tepki geldi

Trump'ın açıklamalarına İran'dan sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Trump'ın açıklamaları İran milletine hakaret ve iftiralardan başka bir şey içermiyordu" dedi.

ABD'nin İran'da defalarca darbe girişiminde bulunduğunu belirten Ruhani, "Trump, nükleer anlaşmayı tek taraflı iptal edemeyeceğini bilmiyor. Kaç ülke birlikte bu anlaşmayı imzaladı. Bu anlaşmaya şerh koyamaz, bir maddeyi izafe edemez ve kaldıramaz" şeklinde konuştu.

Trump'ın iranla yapılan nükleer anlaşmayı bitireceğiz açıklaması dünyada büyük yankı uyandırdı.

AB'den Trump'a "nükleer anlaşmayı iptal yetkin yok"

Avrupa Birliği'den Trump'ın anlaşmayı iptal etme yetkisi yok açıklaması geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Bu ikili bir anlaşma değil, herhangi bir ülkeye ait değil ve onu sona erdirmek de tek bir ülkenin elinde değil. BM Güvenlik Konseyi tarafından oybirliğiyle onaylanan çok taraflı bir anlaşma. Garantiler ve güçlü bir izleme mekanizması sağlayan güçlü bir anlaşma. Dolayısıyla İran'ın nükleer programı sivil amaçlı ve öyle kalmayı da sürdürecek.Kendi ortak güvenliğimiz için anlaşmayı koruma gibi ortak bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. ABD Başkanı çok güce sahip ancak anlaşmayı iptal etme hakkına değil." diye konuştu.

Bir açıklama da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan geldi.

Ajansın İran'a yönelik nükleer gözlem ve doğrulama programının gayet etkili olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Yukiya Amono, "Şu anda İran, dünyanın en sağlam nükleer doğrulama sistemine tabidir" dedi.