İran'dan kritik ziyaret

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Türk mevkidaşı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak üst düzey bir askeri ve siyasi heyet başkanlığında, yarın Türkiye'ye geliyor.

Üst düzey İran heyeti üç gün sürecek Türkiye'deki temasları kapsamında, yüksek düzeyli askeri ve siyasi Türk yetkilerle görüşmelerde bulunacak. İran medyasına göre Bakıri'nin Türkiye ziyaretinde, terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, savunma alanındaki ikili ilişkiler ve sınır işbirliği konularının başlıca konular olarak ele alınacağı belirtildi.

İranlı Tümgeneral Bakıri, geçen ay yaptığı bir konuşmada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Irak'tan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu "kabul edilemez" diye değerlendirmişti.

İran ve Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan son gelişmeler, bu üst düzey ziyaretin önemini daha da artırmış durumda. Bu ziyaretin Türkiye'nin Suriye sınırından sonra İran sınırına da duvar örmeye başlamasının ardından gündeme gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.