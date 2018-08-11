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İran'dan Türkiye'ye destek

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi Türkiye'nin ekonomisine yönelik açıklamalarını 'utanç verici' olarak niteledi

11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:07
İran'dan Türkiye'ye destek

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi Türkiye'nin ekonomisine yönelik açıklamalarını "utanç verici" şeklinde niteledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'ın NATO müttefiki Türkiye'ye ekonomik zorlukları coşkuyla dayatması utanç verici. ABD yaptırımlara ve zorbalığa bağımlılığını düzeltmeli aksi takdirde tüm dünya ülkeleri onu zorlamak için sözlü kınamaların ötesine geçecektir. Biz daha önce de komşularımızın yanındaydık şimdi de yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı. 

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü" ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin 2'ye katlanmasına onay verdiğini duyurmuştu. Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil." ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da "ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu. 

Öte yandan, terör İran'ı da boş geçmiyor. İran'ın kuzeybatısında Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ile "bir grup silahlı terörist" arasında çıkan çatışmada 11 örgüt üyesi öldürüldü. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Uşnu sınır bölgesinden ülkeye sızma girişiminde bulunan yabancı istihbarat servislerine bağlı bir grup terörist arasında çatışma çıktığı" belirtildi. Açıklamada, söz konusu terörist grubun ismi belirtilmezken çatışmaların yaşandığı bölge, daha önce terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK ve "İran Kürdistan Demokrat Partisi"'ne bağlı Peşmergeler ile İran askerleri arasında çatışmalara sahne olmuştu.
DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 11.08.2018 16:08
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