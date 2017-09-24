İran IKBY'nin dağlık bölgelerini bombalıyor

İran'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı dağlık sınır bölgelerini top atışlarıyla vurduğu belirtildi.
Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İran topçu birliklerinin özellikle Balekayeti ve Hacı Omeran'a bağlı "Gundejor, Alane, Kunere, Dinoy Gewre, Dinoy Biçuk, Berde Zerde" köylerini aralıksız bombaladığı ifade edildi.
Açıklamada, topçu atışlarının herhangi bir kayba yol açıp açmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
Söz konusu gelişmenin İran'ın da şiddetle karşı çıktığı ve yarın düzenlenmesi planlanan "anayasaya aykırı" referandum öncesi yaşanması dikkati çekti.
İran'dan Kuzey Irak sınırında askeri tatbikat
Öte yandan Türkiye’yle birlikte Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumuna karşı çıkan İran, sınırda tatbikat başlattı. İran devlet televizyonu IRIB, tatbikatın IKBY sınırındaki Batı Azerbaycan vilayetinin Uşnaviye kasabasında düzenlendiğini duyurdu.