İran, İsrail yanlısı grupları vuruyor

İran'ın ulusal güvenliğine tehdit olarak gördüğü Erbil'de faaliyet gösteren Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin uzantısı İran Kürdistan Demokrat Partisi'ni (İKDP) 22 yıl sonra tekrar vurmasıyla gözler Tahran'a ve muhalif Kürt gruplara çevrildi.

İran güçleri, sivillerin de ikamet ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Koysancak ilçesinde yer alan İKDP kampını 8 Eylül Cumartesi günü 7 uzun menzilli füze ile vurdu. Saldırıda 16 İKDP'li öldü, 30 kişi ise yaralandı.

Tahran yönetimi, köklü geçmişe sahip İKDP'yi hedef alan böyle bir saldırıyı en son 1996'da gerçekleştirmişti. Tahran yönetimi tarafından terörist ilan edilen ve silahlı kanadı bulunan Kürt grupları arasında İKDP'nin yanı sıra Komele (İran Kürdistanı Devrimci ve Emekçi Partisi), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (PJAK) yer alıyor.

İran ile ciddi çekişmeler içinde yer alan İsrail ve ABD'nin bu örgütlere zaman zaman destek verdiği iddia ediliyor. İran'da net verilerin olmaması nedeniyle Kürt nüfusun tam olarak ne kadar olduğu bilinmiyor ancak son zamanlarda yayımlanan araştırma kitaplarında genellikle 7 ile 9 milyon arasında farklı rakamlar telaffuz ediliyor.

Ülke nüfusunun tahminen yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Kürtler, Fars ve Azerilerden sonra ise 3'üncü etnik grup kabul ediliyor. İran'daki Kürtler çoğunlukla Sünni mezhebine mensup…

Batı 'terör örgütü' olarak görmüyor

İran'da bir dönem askeri ve siyasi olarak adından söz ettiren muhalif Kürt grupları İKDP, Komele ve PAK, Tahran tarafından 'terör örgütü' kabul edilse de Avrupa ve diğer Batılı ülkeler nezdinde PKK ve onun İran uzantısı PJAK gibi terör listesinde yer almıyor. Bu yüzden muhalif partilerin Avrupa'nın birçok başkentinde resmi parti büroları faaliyet gösteriyor. PKK/PJAK'nın aksine, İranlı Kürt siyasi partiler 1970 yılından bu yana bağımsızlıktan daha çok İran içinde özerlik talebinde bulunuyor. HABER MERKEZİ

