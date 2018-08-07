RECEP BAHAR/İSTANBUL

ABD'nin İran'a yönelik iki aşamalı yeni yaptırımlarını ilan etmesinin ardından, Başkan Donald Trump, Twitter hesabından ilk açıklaması yaptı.

Trump, "İran ile iş yapan ABD ile yapmayacak" ifadelerini kullandı.

Trump, "İran'a yaptırımların resmi dökümü yapıldı. Bunlar uygulanmış en sert yaptırımlar ve Kasım ayında daha da ağırlaşacak... Dünya barışından başka bir şey istemiyorum" dedi.

ABD'den İran'a ağır şartlar

İran ekonomisinin çeşitli sektörlerini hedef alan ambargoları, ülkenin petrol ticaretini hedef alan yaptırımların izlemesi bekleniyor.

Bu arada Avrupa Birliği ambargolara karşı çıkarken meşru iş yapan şirketlerini koruma taahhüdünde bulundu. Ambargolar, ABD yönetiminin İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesini izliyor.

Eski Başkan Barack Obama döneminde müzakere edilen anlaşma, ambargoların gevşetilmesi karşılığında İran'ın tartışmalı nükleer faaliyetlerini kısıtlamasını öngörüyordu. Trump, ekonomik baskının İran'ın yeni bir uzlaşmaya varmasını sağlayacağına inanıyor.

ABD, yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'dan Suriye'den çekilmesini, Hizbullah ve Hamas'a desteği kesmesini, Irak'ın iç işlerine müdahale etmemesini, nükleer altyapısını tümüyle ortadan kaldırmasını talep ediyor.

Trump'ın açıklaması doları zıplattı

Pazartesi gecesi uluslararası piyasalarda 5.4258 ile tarihi zirvesini gören Dolar/TL kurunda işlemler Salı sabahı sabah 5.19 seviyesine indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetinde "İran'la iş yapan ABD'yle yapmayacak" demesi sonrası dolar yeniden 5.30'u aştı.

Bu arada NATO müttefikleri Ankara ile Washington, aralarındaki sorunları çözmek adına yapıcı diyalog sürecini sürdürme konusunda ön mutabakata vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut da attığı tweet ile bu süreci teyit etti. Ancak uzmanlar, piyasaların somut açıklama beklediğini kaydetti.

Bu arada AK Parti'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TRT Haber’de katıldığı bir programda, dövizdeki yükselişe karşı gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

“Döviz üzerinden Türkiye ekonomisine dönük bir algı oluşturulmak isteniyor” diyen Mahir Ünal, şöyle konuştu: “Türkiye ekonomisi son derece sağlamdır. Finans sektörü, bankacılık sektörü son derece sağlam ve güçlüdür. Türkiye bu sorunları aşacak güçte, gerekli tedbirler alınıyor. Vatandaşlarımız rahat olsun. Hükümetimiz sorunları çözüyor."