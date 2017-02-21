İran, Rusya’yla stratejik ittifak peşinde

Ali Laricani, başta Suriye çözümü olmak üzere Ortadoğu gündeminin kilit öneme sahip konularında Tahran ve Moskova arasında anlaşmazlıkların olmadığını belirtti. Laricani'nin bu açıklamasını değerlendiren İranlı siyaset uzmanı ve Ortadoğu uzmanı Rıza Mukaddesi, İran'ın stratejik ittifak arayışının tamamen haklı ve mantıklı olduğunu belirterek, "Nedeni sadece, İran'ı caydırmak ve bastırmak için İsrail'le işbirliğinde yeni askeri ve siyasi blok kurmaya hazırlanan ABD ve bazı Arap ülkelerinin giderek artan saldırganlığı değil. İran ve Rusya'nın ittifakı sağlam ilişkilerimiz sayesinde kurulmakta. ABD'nin Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Ürdün gibi ülkelerin katılımıyla İran karşıtı askeri ittifakı kurmasına yanıt değil. Rusya ve İran'ın stratejik ilişkileri tüm bunların üstünde" dedi.

Suriye krizi ve diğer bölgesel sorunların Rusya ve İran'ı daha yakın işbirliğine ittiğini ve yakınlaşmanın gittikçe üst seviyeye çıktığını ve gerçek stratejik ittifaka dönüştüğünü söyleyen Mukaddesi, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu: "Bu işbirliğinin temel ekseni Suriye sorunu olsa da ülkelerimiz için öncelik teşkil eden diğer alanlar da var. Bunlar, ekonomi ve petrol-doğalgaz alanları, ayrıca askeri ve teknik işbirliği. Bu nedenle böyle bir ittifak sadece siyasi bir ittifak olarak görülmemeli. Her iki ülke bu ittifaktan yarar sağlıyor. Eğer bu stratejik işbirliğinin göstergesini ölçmek istersek Suriye cephesindeki parlak zafere işaret edebiliriz. Suriye ordusu, Rus ve İranlı askeri güçlerinin ittifakı sayesinde stratejik öneme sahip Halep'i teröristlerden kurtarmayı başardı."

ABD'nin İran karşıtı askeri ittifak kurma niyetine rağmen İran ve Rusya'nın stratejik ittifakının zayıflamayacağını ve yıkılmayacağını kaydeden Mukaddesi, "Tek kutuplu dünya kurma çabalarının başarısız olduğunu görüyoruz. Dünyadaki güç dengesi eski haline dönüyor. Yeni güçler ve yeni ittifaklar uluslararası sahneye çıkıyor. İran, Rusya ve diğer müttefiklerimizin gücü artıyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın füze denemeleri başarılı

Öten yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yaptığı üç günlük askeri tatbikatta füze denemeleri yapıldığı belirtildi. Askeri yetkililer, füze denemelerinin 'başarılı' olduğunu açıkladı.

Yarı resmi Tesnim haber ajansı ise Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, pazartesi günü başlayan yıllık tatbikat sırasında 'akıllı ve gelişmiş' füzelerin kullanıldığını belirtti.

İran devlet televizyonuna bir demeç veren Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, yapılan denemelerde 100 kilometre menzilli füzelerin yanı sıra menzili 100 kilometrenin altında bulunan Fecr 3, Fecr 4 ve Fecr 5 tipi füzelerin kullanıldığı ve denemelerin başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Bu denemelerin İran'ın olası düşmanlarına verilen bir mesaj olduğunu belirten Pakpur, "herhangi bir tehdit karşısında karşılık vermeye hazır" olduklarını vurguladı.

DIŞ HABERLER