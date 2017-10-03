İran ve Türkiye'den Barzani'ye ağır yaptırım yok!

Tüm tepkilere rağmen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani yönetiminin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği referandumdan sonra artan gerilim geri adım gelmemesi nedeniyle her geçen gün daha da şiddetleniyor.

Geri adım atmaya yanaşmayan Barzani yönetiminin hiçbir şey olmamış gibi davranarak, 1 Kasım'da başkanlık ve parlamento seçimlerine gideceğini açıklaması krize tuz biber ekti.

Bunun üzerine Irak parlamentosu, IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumunda oy kullanan tüm Irak Kürt Bölgesel Yönetimi milletvekillerinin vekilliklerini askıya alma kararı aldı.

Dahası Peşmerge parlamenterlerinin Irak Parlamentosu'ndaki oturuma katılmasına da izin verilmedi. Kürt parlamenterlerin girişine 75 imzayla eski Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin partisi Kanun Devleti engel oldu. Oturuma 175 Iraklı parlamenter katıldı.

Irak'tan yaptırım kararları

Irak Meclisi, geçen hafta Çarşamba günü Barzanistan'a yönelik bir dizi yaptırım kararı almıştı. Kararın alındığı özel oturuma ise Peşmerge milletvekilleri katılmayı reddedip, Erbil'e dönmüştü. Irak meclisindeki Peşmerge milletvekilleri, daha sonra referandumdan ötürü Peşmerge bölgesine karşı alınan yaptırım kararlarının önüne geçilmesi için Bağdat'a döneceklerini söylemişti.

Sınır kapıları açık

Öte yandan Peşmerge bölgesinin başlıca şehirleri Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşları durduran İran ve Türkiye, sınır kapılarını kapatmak için adım atmadı.

Türkiye ile Barzani bölgesi arasında yer alan Habur Sınır Kapısı'ndan geçişler, eskiye oranla azalsa da devam ediyor. Peşmerge bölgesinin yiyecek ve içecek ihtiyacı eskiden olduğu gibi Türkiye'den karşılanıyor.

Yine Barzani bölgesi ile İran arasındaki en önemli sınır kapılarından olan Pervezhan Sınır Kapısı'ndaki yavaşlama ve geçici duraklamadan sonra geçişler normalleşti.

İran ile Irak ordusu Pazartesi günü Pervezhan Sınır Kapısı'na yakın bölgede askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Pervezhan Sınır Kapısı Sözcüsü Aram Sayehan, sınırı kapısının resmi bir kararla kapatılmadığını belirterek, “Karşı taraftaki yetkililer, sınırda devam eden askeri tatbikattan dolayı geçici olarak geçişlerin durdurulduğunu dile getirmişti” dedi.

Aram Sayehan, Salı günü sabah saatleri itibariyle Pervezhan Sınır Kapısı'nda geçişlerin normale döndüğünü kaydederek, “Sınır kapısı tamamen kapatılmadı, sadece tatbikattan dolayın insanların can güvenliği gerekçesiyle geçici olarak geçişler durduruldu” dedi.

Kimse paraya kıyamıyor

Pervezhan Sınır Kapısı Sözcüsü Sayehan, Irak'ın kuzeyinden İran'a ham petrol taşıyan tankerlerin yeniden gümrük sahasına giriş yaptığı bilgisini verdi. Aram Sayehan, söz konusu sınır kapsının İran açısından önemli olduğunu ve buradaki ticaret hacminin 2 milyar dolar dolayında olduğunu ifade etti.

Barzani Bölgesi'nin 3'ü uluslararası olmak üzere İran ile 15 sınır kapısı bulunuyor. Sınır kapılarındaki ticaret hacmi toplamda 5 milyar dolar dolayında. İran'ın Peşmerge bölgesine yaptığı ihracatın yüzde 40’ı, Pervezhan Sınır Kapısı üzerinden yapılıyor.

Söz konusu sınır kapısından Irak'ın ortası ve güneyine de ticaret yapılıyor. Bu arada Türkiye ile Irak arasında yer alan Habur Sınır Kapısı'ndaki ticaret de yılda 5 milyar doları aşıyor.