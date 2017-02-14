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İran’ın Hac için şartları var

İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Rıza Salihi Emiri, Suudi Arabistan’ın hacı adaylarının güvenliğini sağlaması ve 2015'teki hac organizasyonu sırasında Mina'daki izdihamda hayatını kaybeden hacılara “kan parası” ödemesi halinde İranlı vatandaşların bu yıl hacca gönderileceğini söyledi

14 Şubat 2017 Salı 17:22
İran’ın Hac için şartları var

İran haber kaynaklarına göre, Emiri, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan'la hac konusunda yaşanan anlaşmazlığa da değindi. Emiri, 2015'teki hac organizasyonu sırasında Mina'daki izdihamda hayatını kaybedenler için Suudi Arabistan'ın tazminat ve kan parası ödemesi gerektiğini belirterek, "Suudi Arabistan, hacıların güvenliğini, onurunu ve izzetini koruma konusunda asgari şartlarımızı sağlar ve Mina'daki şehitlere kan parası öderse bu yıl vatandaşlarımızı hacca göndereceğiz." dedi.  Kutsal topraklarda iki yıl önceki hac ibadetinde Mina'da şeytan taşlama sırasında yaşanan izdihamda Suudi Arabistanlı yetkililere göre, 769 kişi hayatını kaybetmişti. Tahran ise hayatını kaybedenlerden 464'ünün İran vatandaşı olduğunu açıklamış ve Riyad yönetimini hacıların güvenliğini sağlayamamakla suçlamıştı. İki ülke arasında geçen sene hac organizasyonu konusunda uzun süren görüşmelerde anlaşma sağlanamamış, İran vatandaşlarının hacca gitmesine izin vermemişti. AA

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