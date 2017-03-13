Irkçı Wilders başrolde

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, büyük bir diplomatik skandala neden olan uygulamalara attığı tahrik edici twitler ile yön vererek, seçime birkaç gün kala ırkçı zihniyetinin şimdiden Hollanda üzerinde artık belirleyici olduğunu gösterdi.

Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na iniş izni verilmemesi için çaba gösteren ırkçı Wilders, isteğinin yerine getirilmesi üzerine, Çavuşoğlu'nun ülkeye sokulmamasında payı olduğunu söylemekten çekinmedi.

Wilders, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "PVV'nin aşırı baskısı sayesinde, seçimlerden birkaç gün önce hükümetimiz Türk bakanın inmesine izin vermedi. Erdoğan'la aynı düşüncedeki tüm Türklere, 'Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin' diyorum." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam Başkonsolosluğuna gitmesine izin verilmemesi sonrası, tepki için Türk kökenli vatandaşların toplanması sonrası bir dizi twit atan Wilders, kısa süre içerisinde hem yerel hem de merkezi hükümeti etkilemeyi bildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Rotterdam Belediye Başkanı Fas kökenli Ahmed Aboutaleb'e yönelik ırkçı çağrıda bulunan Wilders, "Rutte ve Aboutaleb neredesiniz? 500 Türk Rotterdam'da Allah'u Ekber diyerek bağırıyor. Burası bizim ülkemiz. Meydanı hızlıca temizleyin" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarımıza sadırdı

Sosyal medya hesabında başörtülü ve elinde Türk bayrağı olan bir Türk vatandaşının fotoğrafına yaptığı yorumda Wilders, "On yıllarca açık sınırlar, kitlesel göç, kültürün muhafaza edilmesi, sıfır entegrasyon ve çifte vatandaşlık. İşte sonucu bu" mesajı attı.

Konsolosluk önündeki gösterilerle ilgili kısa bir görüntü de paylaşan Wilders, "Görüntülere bakın, Erdoğan Hollanda'ya faşist diyor ve Türkler neşeyle Rotterdam'da Türk bayraklarını sallıyorlar. İğrenç. Bu bizim ülkemiz" ifadelerini kullandı.

Hollanda 15 Mart'ta seçime gidiyor ve Wilders'in Özgürlük Partisi'nin seçimi kazanma ihtimali bulunuyor. De Telegraaf gazetesinde Pazar günü yer alan ankete göre 150 sandalyeli Hollanda meclisinde PVV'nin 22 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Ankete göre Başbakan Rutte'nin partisi VVD (Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi) 24, CDA (Hıristiyan Demokratlar Birliği) 22, Yeşiller 20, Demokratlar 66 17, SP'nin (Sosyalis Parti) ise 15 milletvekili çıkarması bekleniyor.



HABER MERKEZİ/AA