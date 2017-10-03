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'İş işten geçmiş değil, Barzani adım atabilir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum hakkında, "Henüz iş işten geçmiş değil, Barzani yönetimi adım atabilir" dedi.

03 Ekim 2017 Salı 14:58
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'İş işten geçmiş değil, Barzani adım atabilir'

Türkiye'nin referandumun Irak ve Kürtler için yaratacağı riskleri Barzani yönetimine de açıkladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Bu referandum şeffaf, demokratik bir referandum değil. Uluslararası camia tarafından gözlemlenmiş bir referandum da değil yani anayasaya aykırı, dolayısıyla meşruiyeti yok. Henüz iş işten geçmiş değil. Bu konuda Barzani yönetimi adım atabilir. Yani bu süreci durdurduğunda, o zaman Bağdat ile ilişkilerini normalleştirebilir ve dolayısıyla bizimle ve herkesle ilişkilerini normalleştirebilir" şeklinde konuştu.

Sınır kapılarının gerek İran ile sınırlarda gerekse Türkiye ile olan geçiş kapılarının diğer tarafını IKBY'nin kontrol ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu kontrollerin Bağdat yönetiminde olması gerektiğinin altını çizdi.

Ancak Irak'ın yıllardır kendi iç sorunlarıyla uğraştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, yaşanan ciddi krizlerin ardından burada de facto bir durum oluştuğunu anlattı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sınır kapılarının Irak tarafındaki kontrolünün Bağdat yönetiminde olması gerektiğini vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mesut BarzaniMevlüt ÇavuşoğluIrakIKBY
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