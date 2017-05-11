İşbirliği artarak devam edecek

Yıldırım, Brexit süreci ve sonrasında İngiltere ile ikili iş birliğine yönelik fırsatları en iyi şekilde değerlendirme arzusunu dile getirdi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım ile İngiltere Başbakanı May'in görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı. İngiltere ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ev sahipliğinde düzenlenen Somali Konferansı çerçevesinde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Lancaster House yerleşkesinde gerçekleşen görüşmede, dost ve müttefik ülke İngiltere ile son dönemde daha da ivme kazanan ikili ilişkilere değinildi. İki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede Başbakan Yıldırım, İngiltere'de yaklaşan seçimler dolayısıyla muhatabına başarı diledi. Yıldırım, Brexit süreci ve sonrası dahil olmak üzere İngiltere ile ikili iş birliğine dair fırsatları en iyi şekilde değerlendirme arzusunu dile getirdi. İngiltere Başbakanı May de Başbakan Yıldırım'a, Londra'da düzenlenen konferansa üst düzey katılımdan dolayı teşekkür etti. May, dost ve müttefik iki ülke arasındaki ikili ve çok taraflı işbirliğinin artarak sürmesi yönündeki iradesini ifade etti. HABER MERKEZİ