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İşçilerden 'maaş' eylemi

Tuzla'da faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı

17 Temmuz 2018 Salı 15:08
İşçilerden 'maaş' eylemi

Tuzla Serbest Bölge'de faaliyet gösteren güneş panelleri üreten fabrikada çalışan işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Fındıklı'da toplanarak Tophane'deki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önüne kadar yürüyen işçiler, ellerindeki pankart ve dövizlerle çeşitli sloganlar attı. Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, 18 Haziran'dan itibaren fabrikada üretimin durdurulduğu belirtilerek, işçilere maaşlarının verilmediğini söyledi. İşçilerin bu sürede fatura ve zaruri ihtiyaçlarını ödeyemediklerini belirten Serdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin teşvikleriyle serbest bölgede 500 işçi çalıştıran Çin sermayeli güneş enerji sistemi üreticisi CSUN firması, asgari ücretle çalışan işçilerimize maaşlarını ödememektedir. Hükümet teşviki ve desteğine rağmen Türk çalışanlar mağdur edilmektedir.

Bütün işçiler ve aileleri perişan. Hükümetin bu soruna acilen çözüm bulması gerekiyor. Çin Konsolosluğu önünde eylem yapmak istedik fakat bizimle Çinli yetkililer irtibata geçerek firmanın özel sektöre bağlı bir kurum olduğunu söylediler. Yetkililerden çözüm bekliyoruz." Serdaroğlu, sıkıntının çözülmemesi halinde Ankara'ya giderek sorunlarını dile getireceklerini ifade etti.
Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı. AA
 

Anahtar Kelimeler:
MaaşEylemIşçi
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