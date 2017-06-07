IŞİD İran'a ilk kez saldırdı: 12 ölü

Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm İslam coğrafyasını hedef alan terör, bu defa çirkin yüzünü İran’ın başkenti Tahran’da gösterdi. İran dün güne eş zamanlı terör saldırıları şokuyla uyandı.

Sabah saatlerinde Tahran’daki Meclis binası ve Humeyni türbesine eş zamanlı terör saldırıları düzenlendi. Terör örgütü IŞİD'in üstlendiği saldırılarda 12 kişi öldü, 42 kişi de yaralandı. İran'da 1979'daki İslam Devrimi'nden sonra ilk kez meclis terör saldırılarının hedefi oldu.

İlk saldırı Meclis’e

İran Meclisi'ne otomatik silahlarla giren 3 terörist ateş açtı, olayda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Başkent Tahran'daki meclisin içine giren saldırganlar arka arkaya ateş açtı ve dört kişiyi rehin aldı. Saatlerce süren çatışma sonunda insanları rehin alan saldırganlar meclis binası içinde kendini havaya uçurdu. İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zulfikari, saldırganların kadın giysileri ve çarşaf giyerek Meclis'e girdiğini açıkladı.

Meclis binasına giren saldırganların oturumunun yapıldığı salona yöneldiğini aktaran Zulfikari, güvenlik güçlerinin mukavemetiyle karşılaşan saldırganların milletvekillerinin çalışma ofislerine yöneldiğini kaydetti. Güvenlik güçlerinin teröristleri erken farketmesi olası bir katliamı önledi. İkinci saldırı ise Humeyni türbesine yönelik olarak gerçekleşti.

Türbeye saldıran üç kişiden ikisinin gözaltına alındığını, kadın olduğu tahmin edilen üçüncü saldırganın kendini patlattığı açıklandı. Türbe saldırısında iki kişi öldü. Canlı olarak yakalanan teröristlerden birinin siyanür içerek intihar ettiği açıklandı. Türbede ikinci bir intihar saldırısı daha gerçekleştiği iddia ediliyor.

Suud tehdit etmişti

Mayıs ayının ilk haftasında Suudi Arabistan Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman, "Savaşın Suudi Arabistan’a ulaşmadan İran toprakları içine yöneltilmesi gerektiğini" açıklamıştı.

Bu açıklamadan tam bir ay sonra DEAŞ terör örgütü İran'daki ilk terör saldırısınını dün gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman'ın sözkonusu açıklamarında tepki gösteren İranlı mevkidaşı Hüseyin Dehkan, "Suudi Arabistan'da Mekke ve Medine dışında güvenli yer bırakmayız" ifadelerini kullanmıştı.



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