İşkence kardeşliği... ABD ve İngiltere vahşete ortak olmuşlar

ORHAN DEDE/HABER-ANALİZ

2001 yılında gerçekleşen 11 Eylül saldırısından sonra, başta Guantanamo hapishanesi olmak üzere sayısız işkence olayına adı karışan ABD Merkezi Haberalma Servisi CIA’nın bu vahşeti yalnız işlemediği ortaya çıktı. Neredeyse tamamı Müslüman olan zanlılara uygulanan bu işkence olaylarına İngiliz istihbaratının da karıştığı, bizzat İngiltere’de hazırlanan bir raporla belgelendi.

İngiltere Parlamenter İstihbarat ve Güvenlik Komitesi’nin hazırladığı raporlara göre, 11 Eylül sonrasında İngiliz istihbarat teşkilatları terör zanlılarının işkence ve kaçırma olaylarına karıştı.

Birkaç gün önce yayınlanan raporlar, Birleşik Krallık istihbaratının sayısız işkence olayına CIA ile birlikte karıştığını ispatlıyor. Üstelik bu işkence hadiselerinin tahmin edilenden çok daha yaygın bir şekilde gerçekleştiği ortaya konuluyor. Gözaltında tutulan zanlılara işkence yapan görevlilerin isimlerine yer verilmeyen raporlar, İngiliz dış istihbarat servisi MI6 ve İngiliz iç istihbarat servisi MI5’in binlerce işkence vakasına karıştığının ispatı niteliğinde.

İşkenceden şüphe yok

Komitenin raporları, MI6 ve MI5'in başka kuruluşlara işkence yapılması için maddi katkıda bulunduğunu da tespit etti. Bazı durumlarda ise MI6 ve MI5'in ABD dış istihbarat servisi CIA’ya ve başka kuruluşlara işkence faaliyetlerinde bulunulması için önemli istihbarat sağladığı da tespit edildi. Komiteye göre; MI6 ve MI5'in yardımları sonucu CIA ve diğer servislerin gözaltına aldığı insanlara, işkence yapıldığı dair hiçbir şüphe yok.

İşkence için seyahat…

Aynı suç ortaklığı zanlıların sorgulanması için başka ülkelere gönderilmesi konusunda da geçerli. CIA’nın terör zanlılarını gizli bir şekilde hukuki mevzuatın daha uygun olduğu bir ülkeye işkence altında sorgulamak için gönderdiği ortaya çıkmıştı. Bu konuda İngiliz istihbarat servislerinin de CIA ile suç ortağı olduğu raporlarda ortaya konuluyor.

İngiltere Parlamenter İstihbarat ve Güvenlik Komitesi’nin raporuna göre onlarca zanlı, MI6 ve MI5 tarafından işkence altında sorgulama için başka ülkelere gönderildi.

Soruşturmaya izin verilmedi

Raporu hazırlayan Komite Başkanı Dominic Grieve, İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından kilit önemdeki istihbarat görevlilerinin sorgulanmasına izin verilmediğinden dolayı komitenin soruşturmayı erken sona erdirmeye karar verdiğini açıkladı.

Soruşturma devam etseydi, komite dönemin İngiltere Devlet Sekreteri David Blunkett ve eski Dışişleri Bakanı Jack Straw'ı dinlemeyi planlıyordu. İngiltere’nin daha fazla kirli çamaşırlarının ortaya çıkmaması için soruşturmanın önünün kasten tıkandığı anlaşılıyor.