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İslam dünyası bölünmemiş olsaydı...

Arakan Halkıyla Dayanışma Kurumu Başkanı Selimullah Abdurrahman, Myanmar rejiminin baskı ve katliamları sonucu son iki haftada 100 bin Arakanlının Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldığını belirtti

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İslam dünyası bölünmemiş olsaydı...

Mekke'de konuşan Abdurrahman, 6 milyona yakın Müslüman nüfusu ile Arakan'ın 1980,1991, 2012 ve bu günlerde bölgenin demografik yapısının değiştirilmesini hedefleyen sistematik 'göç ettirme ve bölgeyi boşaltma planıyla' karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Abdurrahman, son 30 yılda yaklaşık 2 milyon Arakanlının baskılardan dolayı ülkesinden, sahip olduğu topraklardan ayrılarak diğer ülkelere sığınmak zorunda bırakıldığını söyledi. AA

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İslam Dünyası Bölünmemiş Olsaydı...
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