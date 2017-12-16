'İslam dünyası dizayn ediliyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Meridyen Derneği 7. Hadis ve Siret Araştırmaları Ödül Töreni'nde konuştu. "İslam dünyası, tıpkı bir asır önce olduğu gibi kan, gözyaşı ve kardeş kavgası üzerinden yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanlar birbirleriyle uğraşırken aradan sıyrılanlar terör örgütleridir. İsrail gibi devlet terörü uygulayan ülkelerdir" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "İslam dini umut olmayı, çağları aşan mesajıyla insanların tüm sıkıntılarına karşı deva olmayı sürdürdükçe, belli çevrelerce hedef alınmaya devam edilecektir, bunu da böyle bilelim. Müslümanları içten çökertmeyi hedefleyen bu saldırılara karşı uyanık olmak, gereken hazırlığı yapmak hepimizin ortak görevidir."

'Günümüzün Neron'ları yeni bir ateş yaktı'

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki konuşmasında önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemiz son dönemde oldukça sancılı süreçlerden geçiyor. Türkiye olarak her hal ve şart altında krizleri suhuletle aşmaya çalışıyoruz. Biz bu gayretler içindeyken bir bakıyoruz ki günümüzün Neron'ları yeni bir ateş yakmış. İslam dünyası yeniden dizayn edilmek isteniyor. Müslümanların kavgasının yegane kazananı silah tüccarlarıdır. Bugün İsrail ve ABD yönetimi böyle davranıyorsa bunun nedeni Müslümanların bu halidir. İslam dünyası bu derece bölünmüş olmasa hiçbir güç Müslümanların haremi şerifine el uzatamaz" dedi.

AA