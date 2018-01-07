İslam dünyasında kilise açma günü

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İslam dünyasında Pazar günü Türkiye'de ve Mısır'da dikkat çeken iki kilise açılışı vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, aynı zamanda Avrupa Birliği Dönem Başkanı olan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile birlikte İstanbul'da Balat'taki Bulgar Kilisesi olarak da bilinen Demir Kilise'yi açtı.

Bulgar Kilisesi, Sveti Stefan Kilise'si olarak da biliniyor. Açılışın en üst düzey katılımla gerçekleşmesi ve Bulgaristan'ın AB Dönem Başkanlığı'na denk getirilmesi, Türkiye'nin AB sürecini canlandırma çabası olarak yorumlandı.

16 milyon lira harcandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 7 yılda restore edilen Balat'taki Demir Kilise, 9 yıldır kapalıydı. İBB, kilisenin restorasyonuna 16 milyon lira harcadı.

İBB ilk olarak kilise zemininde görülen kayma sebebiyle zemin ıslahı yaptı. Yapının üç cephesi, 5 bin 500 metre jet grout (zemine çimento enjeksiyonu) ile güçlendirildi. Paslı kolonlar statik projesine uygun olarak çelik kolonlarla değiştirildi.

Sökülen dış cephe kaplama ve süsleme elemanlarının restorasyonları, astar ve boyaları yapıldı. Demir Kilise, 2. Abdülhamit döneminde 1898 yılında yanan ahşap kilise yerine Avusturya'da hazırlandıktan sonra Tuna Nehri yoluyla gemilerle İstanbul'a taşınıp montajı gerçekleştirilerek inşa edilmişti.

Uluslararası topluma mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Demir Kilise'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Böyle bir dönemde bu açılışın yapılıyor olmasını uluslararası topluma verilmiş çok önemli bir mesaj olarak değerlendiriyorum" dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti: "Şu anda burada bakıyorsunuz bir tarafta patrikhane, bir tarafta bakıyorsunuz Demir Kilise... Arada çok uzun bir mesafe yok, yürümeye kalksak 200-250 metrelik bir yer. Demir iskelet sistemiyle halen türünün dünyadaki tek örneği olan bu kilise, 1898 yılından bu yana, 120 yıldır ayakta duruyor. Burası Bulgar cemaati için ibadethane olarak hizmet vermenin yanında, İstanbul'un güzelliğine ve zenginliğine de katkıda buluyor."

Erdoğan, özetle şunları söyledi: "Son dönemde, ülkemizde Edirne'deki Büyük Sinagog, Gökçeada'daki Aya Nikola Kilisesi, İskenderun'daki Süryani Katolik Kilisesi, Diyarbakır'daki Sur Ermeni Protestan Kilisesi, Gaziantep'teki Nizip Fevkani Kilisesi, Cunda'daki Taksiyarhis Kilisesi, Edirnekapı'daki Aya Yorgi Kilisesi'nin bulunduğu 14 ibadethane onarımdan geçirilmiştir. Demir Kilise bu işin finalidir, son örneğidir. Osmanlı döneminde, şimdiki Bulgaristan toprakları üzerinde çok sayıda cami, han, hamam, köprü, türbe gibi tarih eser niteliğinde yapılar inşa edilmiştir. Bulgaristan'daki tarihi vakıf eserlerinin ve camilerin de onarıma ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Demir Kilise örneğinde olduğu gibi ortak kültürel mirasın muhafazasına yönelik bu çalışmaları birlikte yapabiliriz. Biz inancı ve kökeni ne olursa olsun herkesin özgürce ibadetini yapabilmesini temin etmenin, devletlerin sorumluluk alanında olduğuna inanıyoruz. İstanbul Demir Kilise'deki ibadet özgürlüğü ile Filibe Muradiye Camisi'ndeki ibadet özgürlüğünü birbirinden ayırmıyoruz. Onun için değerli dostum Boyko'nun bugün Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş kardeşimizi de buraya getirmiş olması, o da aslında bu sürece pozitif katkı sağlamıştır. Son 15 yılda ülkemizdekilerin yanı sıra Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Asya, Orta Asya ve Doğu Avrupa'yı içine alan geniş bir coğrafyada 5 binden fazla eserin restorasyonu Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleşmiştir."

1029 eser azınlık vakıflarına aktarıldı

Başbakan Binali Yıldırım da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çıkarılan kanunla cemaat vakıflarının mallarının iade edilmesine karar verildiğini hatırlatarak, "Bu şekilde 167 cemaat vakfına ait tam bin 29 eser, varlık, cemaat vakıflarına aktarılmış ve geçmişten beri gelen bu önemli sorun da ortadan kaldırılmıştır. Bu bağlamda Şişli Kaptanpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 60 dönümlük önemli bir taşınmaz Bulgar Vakfı'na teslim edilmiştir" dedi.

Borisov'dan AB mesajı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da, bu yıl Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin normalleştirilmesi, iyileştirilmesi için çaba harcanması gerektiğini belirterek, "Birkaç yıl önce Strazburg'ta bulunduğumda zaten iyi ilişkiler olduğunu görmüştük. İş ilişkileri, ticaret ve güvenlik ilişkileri yeni bir iyileşme sürecine girmek durumundadır. Ülkelerin büyük küçük olması önemli değil, hepimizin bir katkısı olabilecektir. Biz, olabildiğince katkı sağlayacağız. İnanıyorum ki bu, en doğru yoldur" dedi.

Borisov, Balat'ta "Demir Kilise" olarak bilinen Stevi Stefan Kilisesi'nin açılış törenindeki konuşmasında katılımcılara, "Karşınızda dünyada emsali görülmemiş bir muhteşem kilise bulunuyor. Hemen Haliç Körfezi'nin yanı başında dinimiz temsil ediliyor, dinimize saygı gösteriliyor" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kilisenin yeniden canlandırılması için destek istediklerini ve Erdoğan'ın bu konuda verdiği sözü yerine getirdiğini anlatan Borisov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Ortadoğu'nun en büyük Ortodoks katedrali Kahire'de açıldı

İslam dünyasında bir başka kilise açılışı ise Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşti. Mesih'in Doğuşu adını taşıyan Ortadoğu'nun en büyük Ortodoks katedralin açılışını, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros yaptı.

Ortodoks Kilisesi sözcüsü Pavlos Halim, "Mesih'in Doğuşu Katedrali Ortadoğu'nun en büyük katedrali sayılıyor. Katedralin içindeki büyük kilise 7 bin 500 kişiyi kabul edebiliyor" dedi.

Halim, Noel ayininin yapıldığı alt kattaki kilisenin ise 2 bin 500 kişilik kapasitesi bulunduğunu belirtti. Kahire'nin Abbasiye bölgesinde de 4 bin 500 kişi kapasiteli Aziz Mark Kıpti Ortodoks Katedrali bulunuyor. Kıpti kilisesi verilerine göre Mısır'da yaklaşık 15 milyon Hıristiyan yaşıyor.