İspanya şokta! El Kaide'den sonra DEAŞ saldırdı

Terör İspanya 'yı vurdu. Hedef Katalan bölgesinin başkenti Barcelona 'ydı. Aynı zamanda Madrid'den sonra İspanya'nın ikinci büyük kenti olan Barcelona kâbus gibi bir gün yaşadı.

Barcelona kentinin turistik bölgesi Las Ramblas'ta bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. Katalonya Özerk Bölgesi İçişleri Bakanı Joaquim Forn, yaralılardan 15'inin durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi. Ağır yaralılardan biri de Türk.

Barcelona'da yaralanan Türk vatandaşının, 33 yaşındaki iş işadamı Emre Eroğlu olduğu açıklandı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Eroğlu'nun hayati tehlikesi bulunmadığını, bacaklarında kırıkların mevcut olduğunu belirtti.

Barcelona saldırısının baş şüphelisi belli oldu. İspanya polisi, Barcelona’da düzenlenen terör saldırısının baş şüphelisinin Musa Ukabir olduğunu açıkladı.

18 yaşındaki Musa Ukabir'in ağabeyi Driss Ukabir, saldırının ardından gözaltına alınmıştı. Ripoll valisi Jordi Munell, Driss Ukabir'in kimliğinin kayıp olduğunu bildirmek için polis merkezine giderken gözaltına alındığını söyledi.

28 yaşındaki Fas uyruklu Ukabir, kardeşinin kimlik kartını çaldığını düşündüğünü söylerken, söz konusu kimliğin olay yerinde bulunduğu aktarıldı. Polis, Driss Ukabir ile çok benzeyen Musa Ukabir'in, ağabeyinin kimlik kartıyla minibüsü kiraladığı ihtimali üzerinde duruyor.

Tüm dünyanın gözünün İspanya'nın üzerinde toplanmasına neden olan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

İspanya'ya tüm dünyada destek

Barcelona'daki terör saldırısının ardından İspanya genelinde 3 gün ulusal yas ilan edildi. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, teröristlerin asla birlik olmuş bir halkı yok edemeyeceğini dile getirerek, "İspanya, kurbanlar ve ailelerinin yanında" dedi.

Kent meydanında yapılan saygı duruşu ile kurban anılırken teröre de tepki gösterildi. Bu arada tüm dünyada İspanya'ya destek mesajları geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD Barcelona'daki terör saldırısını kınıyor ve elinden gelen yardımı yapacak. Güçlü olun, sizi seviyoruz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, NATO ve Avrupa ülkelerinden saldırıya tepki geldi. Türkiye de saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe'ye taziye mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında, "Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha gözler önüne seren ve sadece İspanya’ya değil, tüm insanlığın ortak değerlerine yöneltilmiş olan bu saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, "Barcelona'daki terör saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Başbakan Yıldırım da İspanya'daki terör saldırısını kınayarak, "Dost İspanya halkının acısını yürekten paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Yaralılar Türk restoranına sığındılar

Terör saldırısında dikkatlerin üzerine çevrildiği bir nokta da Luna De İstanbul adlı Türk restoranıydı. Barcelona'da yaşanan terör saldırısı sırasında 2 silahlı saldırganın Luna De İstanbul adlı Türk restoranına girdiği iddia edildi.

Ancak İspanyol polisi bu iddianın doğru olmadığını açıkladı. Olayla ilgili açıklama yapan restoran sahibi Ercan Can, saldırı anında yaklaşık 15 kişinin kendi restoranına sığındığını bu kişilerle beraber restoranda olduklarını ve beklediklerini söyledi.

Olay anında dükkânına girerek refleks olarak kapıyı kapattığını söyleyen Can, "Kapıyı kapatmasam içeri gireceklerdi, olaya dışarıdan tanık olan kişiler bizim bulunduğumuz yere giremeyen iki teröristin apartmandan içeri girip yukarı çıktığını söyledi" dedi.

CIA 2 ay önce uyarmış!

Geçmiş yıllarda da terör saldırılarının hedefi olan İspanya'nın Barcelona saldırından 2 ay önce CIA tarafından uyarıldığı iddia ediliyor.

İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesinde saldırı ile ilgili yayınlanan haberde, ABD istihbarat örgütü CIA'nın bir saldırı olasılığına karşı iki ay önce İspanyol yetkilileri uyardığı iddiası yer aldı.

CIA'nın, La Rambla'yı hedef alınabilecek noktalar arasında gösterdiği de öne sürülüyor. İspanya'da "terör tehdidi" seviyesi Haziran 2015 yılında Tunus'ta gerçekleşen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası en yüksek seviyenin bir altı olan 4'ncü seviyeye çıkarılmıştı.

İspanya'da 2004 yılında Madrid'de gerçekleşen ve 191 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılar sonrası 200 operasyon yapılmış ve 700 kişi tutuklanmıştı.

Bir saldırı girişimi daha

Barcelona'daki saldırıdan sonra yine Katolanya bölgesindeki turistik Cambrils'de yeni bir saldırı girişimi oldu. Barcelona kentinin 200 kilometre kadar güneyindeki Tarragona kentinin Cambrils ilçesindeki Maritimo Caddesi'nde gece yarısı yaşanan olayda Barcelona'dakine benzer bir şekilde araçla terör saldırısı gerçekleştirildi.

Polis, araçla 5'i sivil 1'i polis toplam 6 kişiyi ezen 5 teröristin güvenlik ekipleri tarafından açılan ateş sonrasında öldürüldüklerini bildirdi.

Polis kaynakları ayrıca, Katalonya bölgesinin güneyindeki Alcanar kentindeki bir evde iki gün önce meydana gelen patlamayla, terör saldırıları arasında bağlantı olduğuna ilişkin araştırma başlattığını açıkladı.