Isparta'da askeri uçak düştü: 3 şehit

Genelkurmay Başkanlığından, Eskişehir'den eğitim için kalkan iki pilot ve bir teknisyenin bulunduğu CN-235 CASA tipi askeri uçakla radar irtibatının kesildiği, uçağın enkazına saat 14.30 civarında Eğirdir Gölü'nün kuzeyinde ulaşıldığı ve uçaktaki üç personelin şehit olduğu açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi için iki pilot ve bir teknisyenle saat 11.03'te kalktı.

Uçakla saat 12.50 civarında radar irtibatının kesilmesinin ardından hemen arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Açıklamada, "Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır.Bu elim kaza neticesinde şehadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.