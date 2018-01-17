Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116412
ALTIN
163.882
DOLAR
3.8169
STERLİN
5.2650
EURO
4.6640

Isparta'da askeri uçak düştü: 3 şehit

Eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı, Isparta'nın Yalvaç ilçesinin Kaşıkara bölgesinde düştü. Kazada üç Mehmetçik şehit oldu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:18
57 Okunma
Isparta'da askeri uçak düştü: 3 şehit

Genelkurmay Başkanlığından, Eskişehir'den eğitim için kalkan iki pilot ve bir teknisyenin bulunduğu CN-235 CASA tipi askeri uçakla radar irtibatının kesildiği, uçağın enkazına saat 14.30 civarında Eğirdir Gölü'nün kuzeyinde ulaşıldığı ve uçaktaki üç personelin şehit olduğu açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi için iki pilot ve bir teknisyenle saat 11.03'te kalktı.

Uçakla saat 12.50 civarında radar irtibatının kesilmesinin ardından hemen arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Açıklamada, "Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır.Bu elim kaza neticesinde şehadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 17.01.2018 16:04
Anahtar Kelimeler:
şehitIsparta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den kafa karıştıran TSK kararı!
ABD'den kafa karıştıran TSK kararı!
Özgür değiliz, hiçbirimiz...
Özgür değiliz, hiçbirimiz...
HES'ler Karadeniz derelerini kuruttu
HES'ler Karadeniz derelerini kuruttu
Akar'dan YPG resti
Akar'dan YPG resti
Hatay'da 'Atatürk Vatandır' sempozyumu düzenlendi
Hatay'da 'Atatürk Vatandır' sempozyumu düzenlendi
ABD'ye karşı güç birliği şart
ABD'ye karşı güç birliği şart
Çapa ve Cerrahpaşa borç batağında
Çapa ve Cerrahpaşa borç batağında
'Arap Baharı'nın bilançosu ağır
'Arap Baharı'nın bilançosu ağır
Trabzon Havalimanı'nda mucize kurtuluş
Trabzon Havalimanı'nda mucize kurtuluş

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim