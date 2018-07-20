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İsrail daha büyük tehdit oldu

İsrail Parlamentosu Birleşik Arap Listesi milletvekillerinden Mesud Ganaim, Filistinlilere ikinci sınıf vatandaşlık statüsü veren 'Yahudi Ulus Devlet Yasası'nın İsrail'in işgalindeki tüm topraklar için tehdit oluşturduğunu belirtti

20 Temmuz 2018 Cuma 16:41
İsrail daha büyük tehdit oldu

İsrail parlamentosunda Birleşik Arap Listesi'nden Masud Ganaim, Yahudi Ulus Devlet Yasası'nın İsrail'in bugüne kadar işgal ettiği tüm topraklar için tehdit oluşturduğuna işaret ederek, "Zira bu yasa sadece İsrail'in 1948 sınırları için değil, 1967 ve sonrasında işgal edilen topraklar için de geçerli. Yasa, bu topraklarda sadece Yahudilerin haklarının olduğunu ilan ediyor.

Arap, Filistinliler ve diğerlerinin ise hiçbir hakkı yok. Şimdi tüm bu insanlar ulusal azınlık kategorisine geçiyor. Kabul edilen yasa şöyle anlaşılmalı: Filistinlilerin artık hiçbir toprak hakkı yok, onlar Yahudilerle birlikte yaşayabilir ama hakları kısıtlı" dedi.

Devletin yasal alanının temelini oluşturacak anayasal kanunun da kabul edildiğini dile getiren Ganaim, "Devletin diğer tüm yasaları da anayasaya dayanıyor. Yasanın metninde bir kez bile olsun ‘demokratik' veya ‘eşit haklar' kelimesi geçmiyor. Ancak hiç durmadan ‘Yahudi', ‘Yahudiler', ‘Yahudilere' tekrarlanıyor. Netanyahu'nun İsrail'i Yahudi ulusal devletine dönüştürdüğü bir dönüş adımını görüyoruz. Filistinliler fiziksel olarak ülkeden kovulmuyor ama hakları elinden alınıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail parlamentosunun 119 vekilinden 55'inin tasarıya karşı çıktığını hatırlatan Ganaim, ‘hayır' oyu kullananların tümünün Arap belirterek şunu dedi: "Bazı vekiller kendi sebeplerden dolayı bu yasaya karşı oy kullandı. Misal, bu yasa demokratik değil, bu yüzden bazı vekiller ona destek vermedi. Biz ise İsrail'i Yahudi ulus devleti haline getiren tüm yasalara karşı oy kullanıyoruz".
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