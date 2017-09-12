İsrail'den Barzani'ye destek

Ayelet Şaked, 11 Eylül'de katıldığı bir konferansta, İsrail’in Irak Kürtleri’nin bağımsızlığını desteklediğini yineledi.

Kürdistan'ın kurulması bizim büyük menfaatimize olur

Şaked, ‘İsrail ile batı ülkelerinin Kürdistan Devleti’nin kurulmasında menfaati olduğunu’ belirtti.

“Amerika'nın, Kürdistan Bölgesi'nde yapılacak olan referandumu destekleme zamanı geldiğini düşünüyorum” diye konuşan Ayelet Şaked, daha önce yaptığı açıklamada ise, ülkesinin Ortadoğu'da bağımsız "Kürt Devleti" kurulmasına destek vermesini istemişti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da, ABD'li kongre üyeleriyle daha önce gerçekleştirdiği görüşmelerde, Kürtlerin devlet sahibi olması gerektiğini ifade etmişti.

HABER MERKEZİ