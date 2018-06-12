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İsrail'den İHA kazığı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, AK Parti Hükümeti döneminde 2004'te İsrail'den alınan İHA'lara çok büyük paralar ödendiğine işaret ederek, "Ama hiçbir zaman etkili bir şekilde kullanamadık

12 Haziran 2018 Salı 18:02
İsrail'den İHA kazığı

Arızalandığında teknisyenler 6 aydan önce gelmedi. Başındaki kullanıcılar da İsrail'den geldi, bizim kullanımımıza vermediler. Dolayısıyla bu ürünlerin ürettiği istihbarat bilgiler, fotoğraflar hepsi önce İsrail'e gitti, oranın süzgecinden geçtikten sonra bize geldi" dedi.

YPG/PYD unsurları Münbiç'ten çıkarılacağını savunan Canikli, "Bu işlemin askeri gözetimi, yürütülmesi Amerika ve Türk askerleri tarafından birlikte yapılacak. ABD ile her şey birlikte yapılacak. Bizim açımızdan bakıldığında bu mutabakatın amacı Münbiç'in YPG/PYD unsurlarından temizlenmesi" dedi.
AA

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