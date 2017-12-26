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İsrail'den Kudüs açıklaması! En az 10 ülke daha...

Aldığı kararla Küdüs'ü yeni bir gerilimin merkezi haline getiren ABD'yi izleyen Guatemala'dan sonra İsrail'den "büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyabilecek en az 10 ülke ile temastayız" açıklaması geldi. Honduras ve Romanya'nın da yer aldığı tahmin edilen bu 10 ülke arasında 21 Aralık'ta oylanan tasarıya karşı çıkan ve çekimser kalan ülkeler olabileceği tahmin ediliyor.

26 Aralık 2017 Salı 16:43
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İsrail'den Kudüs açıklaması! En az 10 ülke daha...

21 Aralık'ta ABD'nin Küdüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararını geri almasını öngören tasarıyı oylayan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), 128 ülkenin oylarıyla tasarıyı kabul etmişti.

9 ülke ABD'nin kararını desteklerken, 35 ülke ise çekimser kalmıştı. BMGK kararları bağlayıcı nitelikte değil.

Dolayısıyla İsrail tarafı, söz konusu karara rağmen cüretkar adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda hafta başı İsrail'den yapılan açıklamada Doğu Kudüs'te 300 bin konutluk yeni bir yerleşim birimi kurulacağı ifade edildi.

Son olarak da İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ateşi körükleyen bir açıklama yaparak, ABD'nin Küdüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararı almasının ardından, büyükelçiliklerini taşımayı düşünen 'en az 10 ülke ile daha iletişim halinde olduklarını' söyledi.

Hotovely'nin açıklaması Guatemala'nın ABD'nin ardından 25 Aralık'ta büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ilan eden ikinci ülke olmasının ardından geldi.

Tzipi Hotovely büyükelçiliklerin taşınması konusunda görüştükleri bu 10 ülkeden bazılarının Avrupa'da olduğunu da sözlerine ekledi. ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Üstelik bu daha başlangıçmış

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Hotovely'e göre ise bu 'daha başlangıç'. Trump'ın açıklamasının büyükelçiliklerin taşınması konusunda 'bir dalgayı tetikleyebileceğini' belirten Hotovely, "Şu ana kadar daha sadece başlangıcını gördük" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada "Diğer ülkeler Kudüs'ü tanıyacak ve büyükelçiliklerini taşıyacaklarını duyuracak. İkinci ülke de bunu yaptı ve başkaları da olacak. Bu sadece başlangıç ve bu önemli" demişti.

Evo Morales: Onurlarını sattılar

Guatemala, elçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklayan ikinci ülke oldu.

Filistin Dışişleri ise Guatemala'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını 'utanç verici' ve 'yasa dışı' diye niteledi. Guatemala'nın kararına Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de tepki gösterdi.

Morales, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bazı hükümetlerin ABD yardımı kırıntılarını kaybetmemek için onurlarını satmasından üzüntülüyüz" ifadelerini kullandı.

O 10 ülke hangileri?

BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla Washington'ın kararından geri dönmesini isteyen karar tasarısı geçen hafta kabul edilmişti.

Oylamada 35 ülke çekimser kalırken 21 ülke de oylamaya katılmamıştı. Guatemala, oylamada ABD'nin yanında yer alan 8 ülkeden biriydi. ABD ve İsrail ile bilrikte tasarıya karşı çıkan diğer ülkeler Guatemala, Honduras, Togo, Micronezya, Nauru, Palau ve Marshall Adaları'ydı.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Hotovely, ABD ve Guatemala'yı takip edecek bu 10 ülkenin hangileri olduğu konusunda ayrıntı vermedi, ancak tasarıya karşı çıkan ve çekimser kalan ülkelerin ABD'nin peşinden gidebileceği tahmin ediliyor.

193 üyeli BM'de yapılan oylamada çekimser kalan 35 ülke de arasında Arjantin, Avustralya, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Meksika, Filipinler ve Romanya da bulunuyor.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
ABDİsrailKudüsBM
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