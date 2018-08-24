Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90186
ALTIN
234.195
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7693
EURO
6.9689

İsrail'e 'dur diyelim' çağrısı

Yaklaşık 52 yıldır işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni konut inşa edilmesine onay veren İsrail'e tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Filistin halkının haklarını ihlal eden bu uygulamalara karşı çıkılması hukuki ve vicdani bir yükümlülüktür. Uluslararası toplumu bu yükümlülüğün gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz" açıklaması yaptı

24 Ağustos 2018 Cuma 11:57
İsrail'e 'dur diyelim' çağrısı

Türkiye, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerinde ilave yeni yerleşim birimleri inşa edilmesine yönelik kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının gözardı edilerek atılan bu adımların, barış sürecine tamiri imkansız şekilde zarar verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Filistin halkının vazgeçilemez haklarını ihlal eden bu uygulamalara karşı çıkılması hukuki ve vicdani bir yükümlülüktür. Uluslararası toplumu bu yükümlülüğün gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz."

İsrail'in adımları gayrimeşru

İsrail, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurdu.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği tahmin ediliyor. İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını da kısa sürede bir milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuk normlarına göre işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.

Ancak İsrail yönetimi faaliyetlerinde uluslararası hukuku yok sayıyor.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
İsrailBatı ŞeriaFilistinTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASELSAN'dan müthiş hamle
ASELSAN'dan müthiş hamle
Taşıt kredileri coştu
Taşıt kredileri coştu
Alkolün azı da sağlığa zararlı
Alkolün azı da sağlığa zararlı
Eskişehir ekonomisini öğrenciler ayakta tutuyor
Eskişehir ekonomisini öğrenciler ayakta tutuyor
Muğla İstanbul'u geçti
Muğla İstanbul'u geçti
3 ayda 64 milyar dakika konuştuk
3 ayda 64 milyar dakika konuştuk
6 günün acı bilançosu
6 günün acı bilançosu
Moskova'ya acil çıkarma... Türk heyet Putin'le görüşüyor
Moskova'ya acil çıkarma... Türk heyet Putin'le görüşüyor
Lavrov'dan 'vize' açıklaması
Lavrov'dan 'vize' açıklaması
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim