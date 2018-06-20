İsrail gazetesinin tercihi Erdoğan

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinde yer alan Davide Lerner imzalı köşe yazısında, 24 Haziran seçimlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferle çıkmasının İsrail için en olumlu senaryo olabileceği savunuldu. Yazıda, Gazze Şeridi'nde İsrail'in vahşeti sonrası İsrail Büyükelçisi'ni sınır dışı eden Ankara'nın, ikili ticari anlaşmaların iptaline ise yanaşmadığına dikkat çekildi. İsrail ordusunun Filistinli protestoculara müdahalesinde onlarca kişi ölmüş, Erdoğan İsrail'i "Filistin halkına soykırım yapmakla" suçlamıştı. Makalede ayrıca 16'ıncı yüzyıldaki Osmanlı-Venedik savaşına atıfta bulunuluyor.

İkinci Selim'in Osmanlı'nın Yahudi tüccarlar ile Venedikli tüccarların takası için yaptığı müzakerelerden bahsedilen yazıda şöyle deniyor: "Sultan'ın kendi deyimiyle, ticaretin devamı için tüccarlar özgür olmalıydı ve bu tüccarların 'devletlerarası meselelerle' de ilgisi yoktu. Bu prensibe göre, bir yandan savaş sürerken, ticaret de devam edebilirdi. Bazılarının 'Yeni Sultan' lakabını taktığı Erdoğan, rakipleri tarafından seçimler yaklaşırken İsrail'e yönelik 'işler tıkırında' stratejisi nedeniyle eleştiriliyor."

Haaretz'in makalesinde 'Erdoğan'ın en ciddi rakibi' diye nitelenen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin şu sözlerine yer veriliyor: "Erdoğan'a, 'İsrail ile ticareti kes, mallarını boykot et, Mavi Marmara'da aldığın 20 milyonu geri ver' dedik, 'yapamam' dedi." Haaretz yazarı Lerner, ikili ilişkiler daha da zarar görürse ilk kurbanın 'Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları' olacağı görüşünü paylaşıyor ve iki havayolu şirketinin Tel Aviv-İstanbul seferlerinden büyük kâr elde ettiğini ileri sürüyor. HABER MERKEZİ

