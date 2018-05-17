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İsrail'in yaraladığı 54 Filistinli komada

İsrail'in Gazze sınırında gerçekleştirdiği katliamda yaralanan Filistinlilerden 54'ünün bitkisel hayatta olduğu bildirildi

17 Mayıs 2018 Perşembe 18:24
İsrail'in yaraladığı 54 Filistinli komada

Filistin İşgal Suçlarını Takip Heyeti Başkanı İmad el-Baz, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze sınırında göstericilere açtığı ateşte en az 3 bin Filistinlinin yaralandığını hatırlatarak, bu kişilerden 54'ünün bitkisel hayatta olduğunu açıkladı. Yaralananlardan bin 359'unun gerçek mermiyle vurulduğunu, bunlardan 79'unun kadın, 255'inin çocuk olduğunu belirten Baz, 20 gazeteci ile 19 sağlık görevlisinin de İsrail askerlerince vurulduğunu ifade etti.

Baz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a İsrail'in suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıma çağrısı da yaptı. İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, en az 3 bin kişi yaralanmıştı.
AA

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