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İsrail: IŞİD ve diğerleri Türkiye’ye saldıracak!

İsrail, Pesah (Hamursuz) bayramı öncesi Türkiye, Ürdün ve Mısır'a tatile gitmeyi düşünenleri IŞİD'in ve diğer cihatçı grupların olası bir saldırı düzenleyebileceği gerekçesiyle uyardı.

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İsrail: IŞİD ve diğerleri Türkiye’ye saldıracak!

İsrail Terörle Mücadele Bürosu'ndan  IŞİD'in kontrolündeki bölgelere komşu olan ülkeler için seyahat uyarısı yapıldı. 10 Nisan'da başlayacak olan Hamursuz (Pesah) Bayramı nedeniyle Türkiye, Ürdün, Mısır ve Mısır'ın Sina Yarımadası'na tatile gitmeyi düşünen İsrail vatandaşlarının buralardan uzak durması istendi.

Sina Yarımadası için yapılan en yüksek seviyedeki (1.seviye) seyahat uyarısı bu bölgede 'çok yüksek somut tehdit' olduğu ve yapılacak seyahatlerin tümüyle iptal edilmesi ayrıca halihazırda bölgede bulunan İsrail vatandaşlarının bölgeyi acilen terk etmesi gerektiği anlamına geliyor.

Türkiye için yapılan 2. seviyedeki seyahat uyarısı ise burada 'yüksek somut tehdit' olduğu anlamına geliyor ve yine seyahatlerin iptal edilmesi ayrıca halihazırda Türkiye'de bulunan İsrail vatandaşlarının bölgeyi acilen  terk etmesi gerektiği anlamına geliyor.

Mısır'ın diğer bölgeleri ve Ürdün için yapılan seyahat uyarısı ise 3. seviyede yer aldı. Bu, 'somut tehdit' olduğu ve İsraillilerin bu ülkeleri ziyaretten kaçınması gerektiği anlamına geliyor.

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İsrail: IŞİD Ve Diğerleri Türkiye’ye Saldıracak!
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