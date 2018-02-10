İsrail karizmayı çizdirdi

İsrail-Suriye sınırında aylardır devam eden gerginlik, 10 Şubat sabah saatlerinde çatışmaya dönüştü. İsrail ordusu, Suriye'de İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Bu haberden dakikalar sonra Suriye tarafından fırlatılan füzenin bir İsrail F-16'sını düşürdüğü açıklandı.

Her fırsatta Suriye sınırları içerisinde hava saldırıları gerçekleştiren İsrail son olayla karizmayı fena çizdirdi. Reuters'ın ismini açıklamadığı bir Suriye hükümet yetkilisi de "İsrail düşman unsuru şafakta ülkemizin iç kesimlerindeki askeri üslerden birine karşı yeni bir saldırganlık sergiledi. Hava savunma sistemlerimiz buna karşı çıktı ve birden fazla uçağı vurduk" diye konuştu.

Tel Aviv yönetimi, F-16'nın düşürülmesine anında misillemede bulundu, İsrail jetleri Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Suriye'de 12 hedefi vurduğu belirtildi. İsrail savaş uçaklarının saldırısında Beşar Esad'ın sarayına yakın yerleşimlerde 6 büyük patlama meydana geldi.

Ayrıca Şam'ın batısındaki 104. Tugay, Cebel Manaa'daki cephanelik, Dimas askeri noktaları ile Humus ilindeki T4 hava üssü ve ülkenin güneyindeki Dera ilinde yer alan Cibab bölgesindeki hedefler İsrail savaş uçaklarınca vuruldu.

ABD üssü alarma geçti

Suudi Arabisstan'da yayın yapan Al Arabiya gazetesi, ABD’nin Ortadoğu’da yer alan en büyük askeri üssü olan Katar Al Hudedi Hava Üssü’nde "Körfez savaşından bu yana ilk kez yüksek seviyeli alarm" verildiğini duyurdu.

Suriye'den kalkan İran yapımı bir insansız hava aracı, İsrail topraklarına girmek isterken ordu tarafından düşürüldüğünü açıklayan İsrail ordusu, olayın araştırıldığı belirtilerek, "İran saldırısını ve Suriye'nin verdiği karşılığı İsrail'in egemenliğinin şiddetli bir ihlali olarak görüyoruz. İsrail ordusu olayları izliyor, değerlendirme ve zorunluluklara göre tüm harekatlara hazır" açıklamasında bulundu.

Ayrıca İsrail tarafından yapılan açıklamalarda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Suriye'ye saldırı düzenleyen İsrail savaş uçağının düşürülmesi ve ülkenin kuzey sınırındaki gelişmelerle ilgili olarak güvenlik toplantıları yaptığı belirtildi.

İsrail hava sahası kapatıldı

İsrail medyası, Suriye tarafından dün sabah fırlatılan füzelerin ülkenin kuzeyinde kırmızı alarm sirenlerinin çalmasına yol açtığını bildirdi.

Sirenlerin çaldığı ilk yer, Golan Tepeleri'ndeki Beyt Şean oldu, ardından diğer yerlerde siren sesleri duyuldu. Sınır bölgesinde çok sayıda patlama sesi duyuldu. İsrail, iç savaşın sürdüğü Suriye'ye son yıllarda çok sayıda füze saldırısı düzenledi ve birçok askeri hedef vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, uçaktan atlayarak İsrail'in kuzeyine iniş yapan iki pilotun Hayfa kentindeki Rambam hastanesine kaldırıldığı ve birinin durumunu ciddiyetini koruduğu, diğer pilotun ise hafif yaralı olduğu belirtildi.

Açıklamada, düşen savaş uçağının nerede olduğunun bilinmediği ve konunun araştırıldığı ifade edildi.

Suriye'ye saldırı düzenleyen İsrail savaş uçağının düşürülmesinin ardından Tel Aviv yönetimi hava sahasını 15 dakikalığına tüm uçuşlara kapattı.

İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü Lisa Drir, yaptığı açıklamada, "İsrail hava sahası 15 dakikalığına tüm uçuşlara kapatıldıktan sonra yeninden açıldı. Şu anda her şey normal işleyişinde devam ediyor. İsrail'in kuzey bölgesindeki hava sahası ise hala kapalı tutuluyor" dedi.

İsrail zoru gördü

Zoru gören İsrail'den 'gerilimi tırmandırmayalım' açıklaması geldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus, İsrail'e ait savaş uçağının düşürülmesine ilişkin ülkesinin gerilimi arttırmak istemediğini ancak ağır bedel ödetmeye hazır olduğunu söyledi.

İsrail'e ait savaş uçağının Suriye ordusu tarafından düşürülmesi hakkında basına bilgi veren Conricus, "Bizlere saldıran herkese ağır bir bedel ödetmeye hazır, yetkin ve de istekliyiz. Ancak, gerilimi tırmandırmak istemiyoruz. Bu, İran'ın saldırgan eylemine karşın savunma çabasıydı. Hava sahamızı, egemenliğimizi ve sivillerimizi koruyoruz" şeklinde konuştu.

İran'dan İsrail'e jet cevap

İsrail'in Suriye'den topraklarına girmeye çalışan "İran'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü" iddiasına Tahran'dan yanıt gecikmedi.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Hüseyin Selami, "yalancı" olarak nitelendirdiği Tel Aviv yönetiminin hiçbir açıklamasını teyit etmeyeceklerini söyledi. Selami, böyle bir açıklamanın ancak Suriye tarafından yapılması halinde muteber olacağını ifade etti.

DIŞ HABERLER SERVİSİ