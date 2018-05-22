İsrail Suriye'yi F-35'lerle vurmuş

Türkiye'nin proje ortağı 9 ülkeden biri olmasına rağmen ABD tarafından Türkiye'ye teslimatının engellerle karşılaştığı ve ertelendiği 'hayalet uçak' F-35'i savaşta kullanan ilk ülke, F-35 projesinin ortağı dahi olmayan İsrail oldu.

Üstelik İsrail, Türkiye'nin de üretici ortak olduğu F-35 savaş uçaklarını Suriye'ye saldırı da kullandı. Bu saldırıyla Amerikalı havacılık ve savunma sanayii şirketi Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen yeni nesil F-35 savaş uçakları ilk kez bir İslam ülkesine karşı kullanılmış oldu.

İtiraf niteliğindeki açıklama Herzliya'da bir konferansta konuşan İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin'den geldi. F-35 hayalet uçağıyla operasyonel saldırı düzenleyen ilk ülke olduklarını övünerek açıklayan İsrailli komutan Norkin, ''F-35 filosu operasyonel bir filo haline geldi. F-35'ler Ortadoğu'nun her yerinde uçuruyoruz'' dedi.

F-35'lerin Lübnan'ın başkenti Beyrut'un üzerinden uçarken görüntülerini sunan Norkin, F-35 savaş uçaklarının İsrail'in Suriye'de düzenlediği son saldırıya katılmadığını, ama bundan önceki iki saldırıda yer aldıklarını açıkladı.

İsrail 9 F-35 teslim aldı

1993 yılında kurulan Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında üretilen F-35 savaş uçakları ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka ve Türkiye tarafından ortak şekilde finanse ediliyor.

Ortakların dışında F-35 siparişi veren üç ülke var. Bunlardan biri İsrail, diğerleri ise Japonya ve Güney Kore. İsrail, ABD'den sonra F-35 siparişleri karşılanan ilk ülke oldu. İsrail'in sipariş ettiği 50 uçaktan ilk 2'si Aralık 2016'da teslim edilmişti. İsrail'in bugüne dek 9 adet F-35 teslim aldığı sanılıyor.

Türkiye tehdit ediliyor

Başta Rusya'dan alınacak olan S-400 füze sistemleri ve FETÖ terör örgütü bağlantılı sorunlar olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinde pekçok konuda gerilimli bir dönem yaşanıyor. 14 adet F-35 siparişi veren ve toplamda bu uçaklardan 100 adet almayı planlayan Türkiye, Ankara-Washington ilişkilerindeki krizin tavan yapmasının ardından, Amerikan silah ambargosuyla ve bu kapsamda F-35'lerin teslimatının durdurulmasıyla tehdit ediliyor. Bölgede F-35 savaş uçaklarının ana bakım merkezinin de Türkiye’de olması planlanıyordu.

ABD Hava Kuvvetleri Müsteşar Yardımcısı Heidi H. Grant'ın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı ile ilgili açıklamaları, Amerikan medyasında "Washington'un Türkiye'ye F-35 satışını durdurabileceği veya F-35 konusunda Ankara’ya yaptırım uygulayabileceği" yorumlarına yol açmıştı. ABD’de üç senatör, F-35 tipi savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatının engellenmesi için geçtiğimiz ay ABD Senatosu'na karar tasarısı sundu. Tasarıda Cumhuriyetçi Senatör James Lankford, Thom Tillis ve Demokrat Jeanne Shaheen’in imzası var.

Senatör Lankford yazılı açıklamasında, “Türkiye’nin stratejik kararları maalesef giderek daha fazla ABD çizgisinin dışına çıkıyor ve zaman zaman ABD’nin çıkarlarına ters düşüyor. Bu faktörler hassas F35’in ileri teknolojisinin Türkiye'ye teslimatını giderek daha fazla riskli hale getiriyor” ifadelerini kullanmıştı.