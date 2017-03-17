İsrail usulü katliam: 58 şehit

Afganistan, Pakistan ve Irak'ta sivil halkın yoğun olarak bulunduğu düğün, toplantı gibi mekânları defaatle vuran Amerikan savaş uçakları, bu kez Halep'te camide katliam yaptı. Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde, bir camiye yatsı namazı vakti düzenlenen hava saldırısında 58 Müslüman şehit düştü.

Cina köyündeki sivil savunma yetkililerinden Yahya Cevad, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir savaş uçağı Halep'in Etarib ilçesi yakınlarındaki Cina köyünde namaz esansında bir camiyi bombaladı" dedi. Cevad, "Sivil savunma ekipleri saldırıya maruz kalan caminin enkazı altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Camide 200 ila 300 arasında kişi vardı" diye konuştu.

ABD'den gülünç iddia

ABD, namaz vaktinde vurduğu caminin 'El Kaidecilerin toplanma alanı' olduğunu ileri sürdü.

Oysa camide ağırlıklı olarak "radikal görüşlere mesafesiyle bilinen Pakistan merkezli Tebliğ Cemaati mensupları"nın bulunduğu ortaya çıktı.

Tebliğ Cemaati mensupları, Perşembe akşamı da Cine köyündeki Hazreti Ömer Camisi’nde yerel halkla bir araya geldi. Daha önce köy halkına yapılan duyuruya göre, yatsı namazının ardından cemaatle sohbet yapılması planlandı. Ancak ABD ordusu, askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgede, cemaatin en yoğun şekilde bir arada olduğu namaz anında camiyi vurarak enkaza çevirdi.

Hunharca katliam yaptılar

Bu arada Etarib Sivil Savunma ekibi yetkilisi Mustafa Ubeyd, “Saldırıdan 5 dakika sonra olay yerine ulaşmıştık. Gittiğimizde insanlar yerlerde yatıyordu. Birçoğunun uzuvları kopmuştu. Saldırıya şahit olanlardan öğrendiğimize göre, uçaklar ilk anda camiye 3 bomba atmış. Dışarıya çıkmaya çalışanların üzerine de dördüncü bombayı atmışlar.”

Tebliğ Cemaati, 1927’de Hindistan’ın Mevat kasabasında Hint asıllı Muhammed İlyas Kandehlevi tarafından kuruldu. Oluşumun milyonlarca mensubunun büyük bölümü Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te bulunuyor. İslam ülkeleri dışında da bazı taraftarlara sahip olan Tebliğ Cemaati’nde, dini esasları anlatmak için mensupları sık sık seyahatler düzenliyor.

Tebliğ Cemaati’nin en yaygın bilinen kurallarının başında, radikal öğretiler içeren görüşlere mesafe konulması, şiddete başvurulmasının reddedilmesi ve politikadan uzak durulması geliyor. Tebliğ Cemaati, ABD Dışişleri Bakanlığı ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terör örgütleri listesinde yer almıyor.

İsrail tarzı katliam

Amerikan savaş uçaklarının Halep'te namaz vaktinde camiyi vurması, İsrail'in Filistin'de sık sık yaptığı cinayetleri andırıyor. İslam ve Müslüman karşıtı düşünceleriyle tanınan, İsrail'e sık sık sıcak mesajlar gönderen, kabinesini özellikle İsrail yanlısı isimlerden oluşturan ABD Başkanı Trump, böylece İsrail tarzı ilk katliamına imza atmış oldu. Merkezi Katar'da bulunan ABD Merkez Kuvvetler

Komutanlığı (CENTCOM), önce söz konusu saldırının İdlib'de gerçekleştirildiği bildirilmiş, "El Kaide'ye ait bir toplanma yerinin vurulduğu ve çok sayıda teröristin öldürüldüğü" iddia edilmişti.

Anadolu Ajansı'nın İdlib'deki saldırı ile Halep’in Cina köyündeki saldırının aynı saldırılar olup olmadığı şeklindeki sorusuna cevap veren bir CENTCOM yetkilisi ise saldırının İdlib'de değil Halep'in Cina köyü yakınlarında gerçekleştirildiğini kabul etmişti. Yetkili, olayı incelediklerini ve detayları paylaşacaklarını kaydetmişti.