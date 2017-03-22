İsrail’in kanlı elleri Myanmar'da!

İsrail'in Myanmar Ordusu tarafından Rohingyalı (Arakan) azınlık Müslümanların öldürülmesi olayıyla kapsamlı bir ilişkisinin bulunduğu ortaya çıktı. İsrail'de İbranice haber yayını yapan Walla adlı internet sitesi, Myanmar Müslümanlarının bu ülkenin ordusu tarafından öldürülmesinde İsrail’in büyük rolü olduğunu ortaya çıkardı.

Habere göre Myanmar hükümetine silah satışını artıran İsrail, Myanmarlı Müslümanlara karşı bu ülkenin ordusu tarafından işlenen insanlık dışı katliama ortak oldu. Haberde aynı zamanda, çok sayıda Müslüman katliamında imzası olan Myanmar ordusu komutanı General Ming Ong Holyngh başta olmak üzere Myanmar ordusunda görevli üst düzey çok sayıda generalin İsrail istihbarat ve askeri kuruluşlarıyla gizli ilişkilerinin olduğuda ifade edildi.

Haberde General Ming Ong Holyngh'un 2015 yılında İsrail'e resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği de açıklandı. Bu ziyaret sırasında İsrail’den silah satın alınması ve Myanmar askerlerinin İsrail’de eğitim görmesi konusunda anlaşma imzalandı.

1988 darbesinde İsrail parmağı!

Söz konusu internet sitesinin haberine göre, Myanmar’da sivil hükümetin devrilmesine neden olan 1988 yılında yaşanan darbe, önemli bir dönüm noktasıydı ve İsrail ve Myanmar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine neden oldu.

Habere göre, 1988 yılında konuyla ilgili olarak yayınlanan bir raporda, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından darbeci Myanmar askeri yetkililerinin yaptırıma alınmasına rağmen, İsrail bu ülkeye silah yardımı yapan tek ülke oldu. Bu durum 1988 yılındaki darbe girişiminin arkasında İsrail'in olduğunu gösteriyor.

Daha sonraki yıllarda İsrail ile Myanmar hükümeti arasındaki ilişkiler güçlenerek devam etti. 1997 yılında da İsrail ile Myanmar hükümeti arasında 36 savaş uçağının modernizasyonu ve İsrail yapımı havadan havaya füzelerin bu ülkeye satılması için bir anlaşma imzaladı.

Walla haber sitesi aynı zamanda İsrail ve Myanmar arasındaki ilişkilerin 1953 yılına dayandığını ve Myanmar’ın ilk Başbakanı Uno’nun İsrail’in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 1955 yılında Filistin’deki işgal topraklarına giden ilk yabancı yetkili olduğunu hatırlattı.

Walla’da yer alan açıklamalara göre, İsrail 50'li yıllarda Spend Fair uçaklarını Myanmar’a verdi ve İsrail'in ilk Başbakanı David Ben Gurion 1958 yılında üç kez Myanmar’a gitti.

Dünyanın en çok zulüm gören halkı!

BM, Myanmar'da ordunun sadece 2016 yılı ekim ayından beri devam ettirdiği operasyonlarda en az 87 bin Arakanlı Müslüman'ın yerinden edildiğini açıkladı. Myanmar'da 1982 yılında çıkan bir yasayla Arakanlı Müslümanların vatandaşlıkları elinden alınmıştı.

Yasa, Arakanlı Müslümanları vatansız hale getirirken, seyahat özgürlüğü, temel eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma ve mülkiyet dokunulmazlığı gibi temel haklarını da kaldırmıştı. Birleşmiş Milletler (BM), Arakanlı Müslümanları "dünyanın en çok zulüm gören halkı" olarak tanımlıyor.

800 bin Müslümanın yaşadığı Myanmar'da uzun yıllardan beri Budistler ile Müslümanlar arasında gerilim yaşanıyor. Budistler, Müslümanların yerli halk olmadığını ve komşu ülke Bangladeş'ten ve çevre ülkelerden gelen mülteciler olduklarını belirterek, ülkeyi terk etmelerini istiyor.

1946'da Myanmar ordusu bölgeye girerek büyük bir katliam gerçekleştirirken, bu durum 1970'lere kadar sürdü. 1970'lerde örgütlenmeye başlayan Arakan Rohingyalı Müslümanlar kendilerini savunmaya başladı.

Bölgeye geniş çaplı saldırılar gerçekleştiren Mynmar ordusu, özellikle 2011 yılından bu yana bölgedeki saldırılarını yoğunlaştırmaya başladı. Tam olarak sayı bilinmese de şu ana kadar yüz binlerce Müslümanın öldürüldüğü, milyonlarcasının da mülteci durumuna düştüğü tahmin ediliyor.