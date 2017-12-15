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İsrailli Bakan: Türkiye ile ilişkilerimiz sürekli artıyor

İslam ülkelerinin ağırlıkta olduğu tüm dünyadan ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına gelen tepkilerden, İsrail cephesi pek etkilenmiş görünmüyor. İsrailli Bakan Yisrael Katz, Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin sürekli arttığını söyledi.

15 Aralık 2017 Cuma 17:34
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İsrailli Bakan: Türkiye ile ilişkilerimiz sürekli artıyor

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail yönetimini hedef alan açıklamalarının ilişkileri etkilemediğini savundu.

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin sürekli arttığını öne sürdü. İsrail ordusunun İran'ın Lübnan’daki füze tesislerini hedef alabileceğini belirten Katz, "Lübnan'ı taş devrine çeviririz" dedi.

Londra merkezli Suudi gazete Elaph'a tehdit dolu açıklamalar yapan Yisrael Katz, "Askeri harekata girişip onlara engel olacağız, tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Çok daha geniş ve güçlü bir saldırı olacak, bu kez tüm Lübnan hedef alınacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasından sonra Türkiye'den gelen İsrail'e yönelik açıklamalara değinen İsrailli Bakan Katz şunları söyledi: "Unutmamak gerekir ki, Türkiye'nin Körfez ülkelerine yaptığı ihracatın yüzde 25'i Hayfa limanı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Türk yetkililer aslında sadece kendileri için konuşmaktadır. Türk Hava Yolları, İsrail'de faaliyet gösteren en geniş uluslararası havayoludur. Dış Ticaret hacmi de iki ülke arasında, özellikle Mavi Marmara'dan sonra sadece artış göstermektedir."

 Katz, Suudi Arabistan'ın, İsrail ile Arap dünyası arasındaki ilişkileri düzeltebileceğini belirtirken, yapılacak anlaşmaların Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Salman'ın İsrail'i ziyareti ya da Salman'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu, Riyad'a davetiyle mümkün olabileceğini de ifade etti.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 15.12.2017 03:39
Anahtar Kelimeler:
İsrailTürkiyeABDKudüs
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cemal 2017-12-15 18:57:28

Allahin görmedigini sanmak ne büyük bir gaflet

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