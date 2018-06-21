İşsizliğin suçlusu işsizler oldu!

Türkiye’deki işsizliğin sorumlusu olarak işsizleri gösteren Bakan Eroğlu, “Türkiye’deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanan işsizlik” dedi. Eroğlu şunları kaydetti: "Bana insanlar geliyor, iş istiyor. Gazete ve matbaa işinde eleman bulunmuyor. Afyonkarahisar'da ve Türkiye'deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanan işsizlik.

Bunu özellikle söylüyorum. Ben hakikaten bazen 'iş istiyorum' diyenlere şaşırıyorum. Nasıl iş istiyorsun? 'Masa başında oturacağım. Bilgisayar, telefon olsun yeter.' Tamam da böyle bir iş yok artık. Üretmek gerekiyor. Dünyada böyle bir şey de yok. Ben bile masa başında oturmuyorum."

HABER MERKEZİ