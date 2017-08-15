İşsizlik artıyor

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 225 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0.8 puanlık artış ile yüzde 10.2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0.9 puanlık artış ile yüzde 12.2 olarak tahmin edildi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2.4 puanlık artış ile yüzde 19.8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0.8 puanlık artış ile yüzde 10.4 olarak gerçekleşti.

İstihdam 621 bin kişi arttı

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 621 bin kişi artarak 28 milyon 488 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puanlık artış ile yüzde 47.7 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 37 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 584 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.6’sı tarım, yüzde 18.9’u sanayi, yüzde 7.5’i inşaat, yüzde 54’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

İşgücü 2017 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 950 bin kişi artarak 31 milyon 713 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.5 puan artarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; ereklerde işgücüne katılma oranı 0.1 puanlık artışla yüzde 72.6, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 33.9 olarak gerçekleşti.

En yüksek işsizlik lise mezunlarında

TÜİK’in açıkladığı işgücü verileri eğitim durumuna göre incelendiğinde karşımıza yine çarpıcı sonuçlar çıkıyor. Buna göre eğtim durumuna göre en yüksek işsizlik oranına sahip kesim lise mezunları oldu.

Okur-yazar olmayanlarda işsizlik oranı yüzde 4.6 olurken, lise altı eğitimlilerde bu oran yüzde 9.1, lise mezunlarında yüzde 13.1, meslek veya teknik lise mezunların yüzde 11.6 olurken üniversite mezunlarında ise işsizlik oranı yüzde 11.5 olarak gerçekleşti.

İşverenler bile sigortasız çalışıyor

Mayıs 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan, yani güvencesiz çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.4 puan artarak yüzde 34.2 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.6 puanlık artışla yüzde 22.4 oldu. İstatistiklere göre kayıt dışı çalışan işverenlerde son bir yılda büyük artış yaşandı. Mayıs 2016’da yüzde 15.4 olan tüm sektörlerde kayıt dışı çalışan işveren oranı Mayıs 2017’de 2.2 puan birden artarak yüzde 17.6’ya yükseldi.

Sektör sektör bakıldığında da benzer bir durumla karşılaşılıyor. Tarım sektöründe faaliyet gösteren işverenlerde kayıt dışılık oranı Mayıs 2017’da bir öncesine göre 1.4 puan artarak yüzde 41.8 olurken, tarım dışı sektörlerde bu oran 2 puan artışla yüzde 16.3 seviyesinde gerçekleşti. Bu durum artık işverenlerin bile sosyal güvencesiz çalışmak zorunda kaldığını gösteriyor.

Gerçek işsizlik çok daha yüksek

TÜİK işgücü istatistikleri hazırlanırken halen işsiz durumda olan milyonlarca vatandaş maalesef işgücüne dahil edilmiyor. İş bulma ümidi olmadığı için iş aramaktan vazgeçmiş olan 574 bin kişi 2017 yılı Mayıs ayı iş gücü istatistiklerinde işsiz olarak hesaplanmadı.

Ayrıca mevsimlik çalışan, ev kadınları ve öğrenci gibi işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişiler de istatistiklerde hesaba katılmıyor. Bunların toplam sayısı Mayıs’ta bir milyon 675 bin. TÜİK’in Mayıs ayı için açıkladığı işsiz sayısı olan 3 milyon 225 bin kişiye bunlar da eklendiğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 5 milyon 474 bin kişiye ulaşıyor.

Toplam işgücünün 31 milyon 713 bin kişi olduğu, işsiz sayısının da 5 milyon 474 bin kişi düşünüldüğünde gerçek işsizlik oranının da yüzde 17.2’yi aştığı görülüyor.