İşsizlik oranı yine çift hane

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1.6 puan azalarak yüzde 10.1 oldu.

Söz konusu dönemde işsiz sayısı 432 bin kişi azalışla 3 milyon 210 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İşsizlik oranı Martta bir önceki aya göre ise 0.5 puan azaldı. Mart ayında tarım dışı işsizlik oranı 1.8 puanlık azalışla yüzde 11.9 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3.7 puanlık azalışla yüzde 17.7'ye geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 1.7 puan azalarak yüzde 10.3 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 10 bin kişi artarak 28 milyon 499 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 47.1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 27 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 38 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.7’si tarım, yüzde 19.7’si sanayi, yüzde 7.3’ü inşaat, yüzde 55.3’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.3 puan, hizmet sektörünün payı 0.5 puan arttı. İnşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İşgücü 2018 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 578 bin kişi artarak 31 milyon 709 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 52.4 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.1 puanlık azalışla yüzde 71.8, kadınlarda ise 0.5 puanlık artışla yüzde 33.4 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı oranı yüzde 32.4

Mart 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.7 puan azalarak yüzde 32.4 olarak gerçekleşti. Erkeklerde kayıt dışı oranı yüzde 28.5 olurken kadınlarda bu oran yüzde 41.2 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.1 puan azalarak yüzde 21.9 oldu. Tarım sektöründe ise kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 81.4 olarak gerçekleşti.

Gerçek işşiz sayısı 5.5 milyona ulaştı

TÜİK tarafından yayımlanan göstergelerin dışında işsizlik için daha gerçekçi bir veri olarak geniş tanımlı işsizlik oranı hesaplanıyor.

İşsizlerin sayısına, iş bulmaktan ümidini kestiği için iş aramayan çalışmaya hazır olup çeşitli nedenlerle iş aramayan 2 milyon 215 bin kişi ve belli aylarda çalışıp yılın büyük bölümünde işsiz durumda olan mevsimlik işçi 165 bin kişi de dahil edildiğinde, geniş (gerçek) tanımlı işsizlik oranına ulaşılıyor.

Bu hesaba göre, geniş tanımlı işsizlik Mart ayında yüzde 16.4 olurken, geniş tanımlı işsizlerin sayısı ise 5 milyon 590 bine ulaştı.