Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

İşsizlik rakamları 7 yılın zirvesinde

Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yıl Kasım ayında yüzde 12.1 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik ise rekor seviyede artarak yüzde 23'e ulaştı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 590 bin kişi arttı. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 6 milyonu aşmış durumda.

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:28
İşsizlik rakamları 7 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı dönemine ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Kasım döneminde işsizlik oranı yüzde 12.1 oldu. Ekim ayı işsizlik oranı mart 2010'dan beri en yüksek seviyesi olan yüzde 11.8'e yükselmişti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1.6 puanlık artış ile yüzde 12.1 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1.9 puanlık artış ile yüzde 14.3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3.5 puanlık artış ile yüzde 22.6 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 1.6 puanlık artış ile yüzde 12.3 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi artarak 27 milyon 67 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 45.8 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 101 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 491 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.7’si tarım, yüzde 19.6’sı sanayi, yüzde 7.4’ü inşaat, yüzde 54.2’si ise hizmetler sektöründe yer aldı.

 İşgücü 2016 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 30 milyon 781 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.9 puan artarak yüzde 52.1 olarak gerçekleşti.

Güvencesiz çalışanların oranı yüzde 33.3

Kasım 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.7 puan artarak yüzde 33.3 olarak gerçekleşti. Bu durum çalışan her 3 kişiden 1'inin hiçbir sosyal güvencesi olmadan, kayıtdışı çalıştırıldığını ortaya koydu.

Tarım dışı sektörlerde 2015 yılı Kasım ayında yüzde 21.3 olan güvencesiz çalışma oranı 2016 Kasım'da yüzde 22.2'ye yükseldi. Tartım sektörü yine en fazla güvencesiz çalışma oranına sahip sektörü oldu.

TÜİK verileri, tarım sektöründe çalışanların yüzde 81.7'sinin hiçbir sosyal güvencesi olmadan çalıştığını ortaya koydu. Tarımda çalışan erkeklerde kayıtdışılık oranı yüzde 71.8 iken kadınlarda bu oran yüzde 94.2 gibi çok yüksek bir seviyede gerçekleşti.

Kamuda istihdam arttı

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2016 yılı IV. döneminde toplam kamu istihdamı 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 1.2 oranında artarak 3 milyon 562 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 70 bin kişi artarak 27 milyon 368 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 46.3 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 55 bin kişi artarak 3 milyon 665 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.1 puanlık artış ile yüzde 11.8 oldu.

Peki geniş tanımlı işsizlik ne kadar?

TÜİK verilerine göre Kasım 2016'da resmi işsiz sayısı 3 milyon 715 bin kişi. Hesaba katılmayan işsizler bu sayıya eklenince gerçek işsiz sayısı çok daha fazla olduğu ortaya çıkıyor.

TÜİK'in açıkladığı işsiz sayısına iş aramayıp, çalışmaya hazır olan 2 milyon 286 bin kişi ve yılda birkaç ay çalıştığı için işsiz kabul edilmeyen 103 bin kişilik mevsimlik çalışanlar eklendiğinde toplam işsiz sayısı 6 milyon 104 bin kişiye ulaşıyor. Buna geniş tanımlı işsiz sayısı deniliyor.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
İşsizlik Rakamları 7 Yılın Zirvesinde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'e son 1 kilometre
Afrin'e son 1 kilometre
Düşüş nedeni motor arızası
Düşüş nedeni motor arızası
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Gerçek bizim elimizde
Gerçek bizim elimizde
PKK ve DEAŞ temizleniyor
PKK ve DEAŞ temizleniyor
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim