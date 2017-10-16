İşsizlik yükseliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişiye ulaştı.

Aynı dönemde işsizlik oranı değişmedi ve yüzde 10.7 oldu. Bir önceki aya göre ise işsizlik oranında 0.5 puanlık artış görüldü. İşsizlik oranında son Mayıs'tan bu yana artış görülüyor. Mayıs 2017'de yüzde 10.2 olan işsizlik oranı Haziran'da değişmedi ancak Temmuz'da yüzde 10.7'ye yükselerek artış eğilimini sürdürdü.

Temmuzda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.3 puanlık artışla yüzde 21.1'e çıktı. Genç nüfusta işsizlik oranının artış trendi dikkat çekiyor. Nisan 2017'de yüzde 19.8 olan mevsim etkilerinden arındırılmamış genç işsizlik oranı Haziran'da yüzde yüzde 20.6'ya Temmuz'da ise yüzde 21.1'e yükseldi.

İstihdam oranı yüzde 48

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 122 bin kişi artarak 28 milyon 758 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artışla yüzde 48 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 294 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 827 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20.9’u tarım, yüzde 18.6’sı sanayi, yüzde 7.6’sı inşaat, yüzde 52.8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Temmuzda geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.2 puan, inşaat sektörünün payı 0.2 puan artış gösterirken, sanayi sektörünün payı 0.4 puan, hizmet sektörünün payı 0.1 puan azaldı.

İş gücü, temmuzda 2016'nın aynı dönemine göre 1 milyon 239 bin kişi artarak 32 milyon 200 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 1 puan artışla yüzde 53.7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0.7 puanlık artışla yüzde 73.5, kadınlarda ise 1.3 puanlık artışla yüzde 34.3 olarak kayıtlara geçti.

Güvencesiz çalışma yaygın

Temmuz 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puan artarak yüzde 35.2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.4 puanlık artışla yüzde 22.2 oldu.

En yüksek kayıtdışılık oranı yine tarım sektöründe. Temmuz 2016 döneminde yüzde 82.2 olan kayıtdışı çalışanların oranı Temmuz 2017'de 2.3 puan artarak yüzde 84.5'e yükseldi. Sözkonusu dönemde kayıtdışı çalışma işverenler arasında da arttı. Önceki dönemde yüzde 15.4 olan kayıtdışı işverenlerin oranı Temmuz'da yüzde 17.7 seviyesine yükseldi.

Gerçek işsizlik yüzde 16'yı aşıyor

TÜİK’in 3 milyon 443 bin kişi olarak açıkladığı resmi işsiz sayısına “iş bulma umudunu kaybettikleri” iddiasıyla hesaplama dışında bırakılan sayıları 612 bini bulan işsizler ve çeşitli nedenlerle iş aramayıp ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten 1 milyon 646 bin kişi eklendiğinde en geniş tanımlı işsiz sayısının 5 milyon 701 bin kişiye ulaştığı ortaya çıkıyor. Gerçek işsizlik oranının da yüzde 16.54 olduğu görülüyor.