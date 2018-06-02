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İstanbul'a renkli taksiler geliyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz, İstanbul'da UKOME'nin aldığı yeni karara göre, 31 Mayıs 2018'den itibaren herhangi bir sebepten dolayı araç veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirildiğini belirterek, "Yani, yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve siyah renkte olacak." ifadesini kullandı

02 Haziran 2018 Cumartesi 16:00
İstanbul'a renkli taksiler geliyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz, İstanbul'da UKOME'nin aldığı yeni karara göre, 31 Mayıs 2018'den itibaren herhangi bir sebepten dolayı araç veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirildiğini belirterek, "Yani, yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve siyah renkte olacak." ifadesini kullandı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, korsan taşımacılığın önüne geçmek için önemli adımlar attığını bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taksicilikte kalitenin artması için önemli bir hamle yaptığını belirten Yılmaz, taksiler için hizmette kalitenin yükseltilmesini teklif ettiklerini, alınan kararın da "taksici esnafının yeniden dirilişi ve üzerindeki durgunluğu atması" anlamına geldiğini vurguladı.

Yılmaz, "UKOME'nin aldığı yeni karara göre, 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren herhangi bir sebepten dolayı araç değişikliği veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirilmiştir. Yani, yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve siyah renkte olacak." ifadelerini kullandı. Ticari araçların ÖTV'siz yenilemesine imkan sağlayan usul ve esasların 2016'da Resmi Gazete'de yayımlandığını ve ÖTV'siz yenilemenin 30 Haziran 2019'a kadar geçerli olacağını hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İstanbul'da ticari taksi sayısı 18 bin adettir. Bugüne kadar ticari taksilerin 9 bini ÖTV'siz yenileme uygulamasından yararlandı. UKOME'de alınan karara göre, ÖTV'den yararlanmak isteyen araçların artık D veya E segmenti araç alması gerekiyor. Yine İstanbul'da 5 yaş sınırı olduğu hesaplanırsa 2022 yılında tüm taksilerimiz yüksel model konumuna gelmiş olacaktır. " AA

Anahtar Kelimeler:
Taksiİstanbul
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